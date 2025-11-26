台灣老年憂鬱盛行率高 61萬長輩不開心

董氏基金會舉辦新書發表會，董事長張博雅（右1）與作者前衛生署長葉金川（右2）呼籲重視老年人的心理健康。記者廖靜清╱攝影

台灣老年憂鬱症盛行率13.3%，推估全台約61.4萬名長者可能罹患憂鬱症。老年憂鬱症者常出現無精打采、不愛說話、意興闌珊、不愛出門等症狀，易被誤解為老化、失智，若未及早就醫，可能造成失能，甚至做出輕生行為。前衛生署長葉金川認為，老年人的心理健康需要被重視，「傾聽與陪伴」可以降低家中長輩的孤獨感，協助他們走過憂鬱低谷。

董氏基金會昨天舉辦「八十歲，還能跑跳碰：歲月會增，心不必老」新書發表會，作者葉金川表示，雖然他離80歲還有5年，但生活價值就是保持最佳體力，能跑、能跳、能動，才能活得帥氣。

葉金川表示，面對超高齡社會，樂觀的心態非常重要，關鍵在於「人際社交」，很多人怕老、擔心身體功能退化，所以迴避社交，久了可能罹患社交恐懼症，長期恐因孤獨感引發情緒低落、憂鬱。

葉金川：調整心態很重要

「沒事要多走出家門，例如到公園散步，或參與社區活動、培養或重拾個人興趣，多增加社交機會，才不會變成難相處的『孤單老人』。」葉金川認為，孤獨感會增加憂鬱感，社交孤立和孤獨感容易影響老年人的精神健康，還會增加罹患失智症和其他身體疾病的風險；人過了60歲，有意識地自我調整心態相當重要。

董氏基金會董事長張博雅表示，「人老心不必老」，雖然身體機能會隨著年齡增長而老化，但是心態保持年輕、活力，對事物保持好奇和熱情，一樣可以讓人生下半場活得自在愜意。衰老是心理狀態的表現，正向心態有助於改善生理和心理狀態，也降低老化帶來的負面影響。

傾聽陪伴降低長者孤獨感

老年人容易感到孤獨、寂寞、焦慮、憂鬱等情緒，張博雅強調，可以透過規律運動、健康飲食、人際互動、學習新事物等，展現長者新生命力。隨著國人平均壽命與老年人口比率升高，老年人的心理健康格外需要被重視，「傾聽與陪伴」可以降低長輩的孤獨感，不僅能預防憂鬱症，也能增強身心健康。

董氏基金會心理衛生組主任葉雅馨表示，不管年紀多大、有多少病痛，都不要放棄生活的樂趣。葉金川書寫的新書，分享年紀大了仍有夢，而符合65歲以上老人定義的族群，全台約有420萬人，雖然達退休年齡，樂齡生活仍需要規畫安排，才不成為社會的負擔。

葉雅馨提醒，老年憂鬱往往不易察覺，應多觀察長輩是否情緒低落、提不起勁、動作遲緩、失眠或嗜睡、活動力差、沒食欲等特徵，正視問題積極就醫。

老年憂鬱5大警訊

1.頻繁抱怨病痛：常訴苦身體這裡痛、那裡不舒服，檢查卻找不出明確病因。

2.長期心情低落：經常感到沮喪、焦慮，甚至對未來失去希望。

3.睡眠問題：失眠、多夢、淺眠或睡眠品質差，生理時鐘改變。

4.食欲和體重變化：胃口不佳導致體重明顯減輕，或食欲大增導致暴食。

5.拒絕社交：不想出門、對任何事都沒有興趣，說話反應遲鈍。

