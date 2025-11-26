董氏基金會推出《八十歲，還能跑跳碰：歲月會增，心不必老》新書、《你說，我想聽》老年憂鬱防治微電影，呼籲民眾陪伴年長者紓解情緒、保持社交連結與活動力，打造樂齡生活。（董氏基金會提供）

記者戴淑芳∕台北報導

根據國健署今年發表的調查顯示，台灣老年憂鬱盛行率13.3%，高於全球平均值10%，推估約有61.4萬名輕、中、重度憂鬱症的高齡者。董氏基金會26日推出新書和微電影，盼打造樂齡生活，助民眾相伴樂無憂！

為提醒大眾預備老年階段的心理健康，董氏基金會與寶佳公益慈善基金會合作，發表《八十歲，還能跑跳碰：歲月會增，心不必老》新書、《你說，我想聽》老年憂鬱防治微電影，呼籲民眾陪伴年長者紓解情緒、保持社交連結與活動力，打造樂齡生活。

國外研究顯示，孤獨感會增加憂鬱症的風險，而社會互動、情緒支持和歸屬感可緩衝孤獨和社會孤立對心理健康的負面影響，董氏基金會董事長張博雅表示，基金會推動老年憂鬱防治計畫10年來提供各式心理健康資源，希望大家人老心不老，相互陪伴”話”解憂愁，實踐樂齡生活。

前衛生署署長葉金川也是《八十歲，還能跑跳碰：歲月會增，心不必老》新書作者，他說明「衰老」是影響生活品質的最大挑戰，「樂在生活」是維持老年心理健康的關鍵，呼籲民眾不論年紀多少都應保持活動力與年輕的心，把生活安排的有價值、充滿動力、能量和樂趣。

葉金川提醒，樂齡生活不會靈光乍現，年紀大了身體難免有病痛，只要換個想法和做法，轉個彎依然能圓夢，生活仍能充滿創意與彈性，像自己兩度罹癌，與其整天擔心如何和疾病對抗，不如把心思放在如何好好過日子，持續運動、務農、做園藝，完成設定目標，持續做夢追夢，好好過每一天，活出精彩人生！

《你說，我想聽》老年憂鬱防治微電影導演葉天倫，演員陳淑芳、范逸臣、黃沐妍、鍾倫理也出席發表會。

國民阿嬤陳淑芳說，沒有戲演時就會感到寂寞，希望能一輩子演下去，保持忙碌且活得健康。並坦言個性比較直，喜歡有話直說的真誠交流。她也勉勵年長者，「心有熱情，年齡算什麼；心有愛，生活就燦爛」。

由阿公阿嬤帶大的運動型藝人黃沐妍分享，年輕時，比較沒有耐心聽長輩說話，但長大後開始改變，會先陪伴聆聽長輩，再從他們的話中找出共鳴來回應。可安排不同的體驗到老，更重要的是愛要及時，行為亦是，當個願意聆聽的陪伴者，延續這份愛更久。