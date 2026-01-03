台灣老店／捱過風雨料百味 珍品小館

黃朱華（右）、李淑燕（左）夫妻檔開設的珍品小館，菜色涵蓋大江南北、多達上百樣，樣樣不馬虎。附近有立法院、警政署、監察院等公家單位，常到此請客聚餐。

立法院附近的一條小巷裡，藏著默默開了25年的「珍品小館」，店面不大，菜色卻涵蓋大江南北。因地緣關係，不少立委愛在此聚餐，老客人也知道，在這請客最經濟實惠，口味家常卻不失功夫。

老闆黃朱華16歲就在北平館子「西來順」當學徒，從北平、客家、廣東菜一路做到主廚，在金門當兵時還被參謀長挑進「小廚房」。他和太太創立珍品小館，前10年無一日輕鬆，靠兼做保險補貼；好不容易做出口碑，買下宜蘭透天厝，卻遇上疫情重創，慘賠上千萬元，房子還沒住過就賣了。

扛著壓力，夫妻倆仍咬牙撐住。珍品小館端上的不只是一桌家常菜，更是夫妻倆走過風雨，穩定如昔的味道。

台北市青島東路立法院附近，大大小小餐廳超過20家，位在喜來登飯店正後方巷子的珍品小館，地點最不起眼，少有過路客經過，但週五傍晚5點半一到，一組組訂位客人開始湧進。此時有散客上門，在餐廳外抽菸的老闆才要帶進門，就被老闆娘連聲抱歉擋下。

菜色多元 細節不馬虎

→開店10年後請到上海菜師傅，才開賣小籠湯包，如今是老客人必點。李淑燕學會後便多由她親包。（絲瓜蝦仁200元／籠）

「今天都是熟客，這桌是警政署、那一桌6點是第一產物…萬一客人到了，他們還沒吃完怎麼辦？怎麼能讓訂位的客人等。」果然6點一到，11桌就全滿。因為在立法院附近，也有很多立委曾在此請客，「蔣萬安、韓國瑜、王定宇…很多都有來過。我跟姚嘉文資政最熟，我敢跟他撒嬌，他喜歡吃鍋餅、酸辣湯。」老闆黃朱華靦腆笑說。



