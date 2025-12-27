台灣老店／穿樂老時光 上揚唱片

上揚唱片董事長林晉賢從父母手中接下棒子，為台灣延續音樂界的地標。

台北市中山北路與民生西路交叉口，4層樓的老建築靜靜矗立，1樓店面是台灣古典音樂與本土歌謠的地標「上揚唱片」，從1967年創立至今，走過黑膠、卡帶、CD到串流時代，讓文化部肯定是「台灣第一家國際唱片公司、台灣藝術音樂出版的重要推手」；創辦人林敏三、張碧夫婦辭世後，接棒的兒子林晉賢直言，不覺得會有下一個10年─音樂終將有休止符，上揚唱片的傳奇，會在台灣這塊土地上迴盪不息。

順著樓梯來到「上揚唱片」二樓，爵士樂、古典樂CD層層疊疊，井然有序，我扳起手指計算，1小時內客人不到5位，一位金髮碧眼的中年外國男子對店員低聲說：「太驚喜了！這裡的唱片好齊全。」

廣告 廣告

上揚發行的《中國，福爾摩沙》組曲，當時慧眼邀請呂紹嘉擔任指揮。爾後他的名聲愈加響亮，曾任國家交響樂團音樂總監。（上揚唱片提供）

電器行轉型 賣音響唱片

在線上音樂的時代，進唱片行的消費者已屬稀有動物，而車水馬龍之中，座落於台北市中山北路、民生西路口黃金地段四層樓（一、二樓門市；三、四樓辦公室）的上揚唱片，斑駁的金色招牌，儼然就是台灣音樂的活歷史，創辦人林敏三、張碧夫婦先後在2018、2019年辭世，由長子林晉賢接棒。

梳著油頭的林晉賢現身受訪時，戴著金屬邊框眼鏡、1960年出生的他，講話慢條斯理，店內的音響漸弱，上揚唱片的傳奇，從他口中，緩緩流瀉而出。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

台灣老店／煎守老情懷 亞里士餐廳

台灣老店／新門戶續古味

台灣老店／米其林新面孔 市長黑道都是常客 必比登推介露店 蘇來傳專訪