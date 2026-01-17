台灣老店／魷傳百年揚四海 兩喜號

艋舺老店兩喜號傳承百年，第四代陳輿安善於行銷，為老店注入新元素。

傳承四代、開業百年的艋舺魷魚羹「兩喜號」，因為前總統蔡英文登上CNN，成為揚名國際的小吃名店，也成為電影與桌遊的題材。

兩喜號第一代挑著扁擔起家，第二代接下攤位堅守江山，三代歷經龍山商場拆遷，重回街頭後開店面，第四代接手後，以店鋪改造與網路宣傳，重新擦亮老字號。相較諸多艋舺老店日漸凋零，兩喜號每代只有一位經營者，卻一開就是百年。一碗魷魚羹，傳承四代父子情，也成為老艋舺的文化記憶。

走進兩喜號，耳邊響起「一碗魷魚羹、一盤炒米粉」的點餐聲，下午2點的非用餐時間，龍山寺旁的兩喜號西園路分店，依然座無虛席。

傳四代 百年不走味

二樓用餐區，展示牆上擺滿兩喜號歷年獎牌、文物，一旁擺著吉祥物看板，供客人拍照。現年33歲的第四代老闆陳輿安，歷經國內外媒體訪問，已練就一身受訪功夫，介紹文物跟老店歷史，以至經營手法，侃侃而談。他說：「魷魚的關鍵，在於泡發技術。很多魷魚羹店都泡發過頭，肉泡到透明，又大又脆，就不是魷魚了。我們的本事，就是原料到手後，要調整出一樣的口感跟味道。」

2021年，總統蔡英文（右）特別選在兩喜號接受CNN專訪，把台灣小吃帶上國際。（兩喜號提供）

難怪兩喜號的魷魚保持乾貨的濃郁滋味，又嚼勁十足，搭配當日以旗魚打漿製作的旗魚丸、創業至今不曾改變的羹湯配方，一賣就是百年。另一道招牌炒米粉，選用蒸粉，僅以油蔥酥、醬油、蒜泥炒製，口感柔韌，香氣逼人。



