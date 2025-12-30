台灣老得太快！高齡醫學專家陳亮恭警告：高齡個案增加，醫療與長照卻斷鏈

高齡複雜個案增加，連續性醫療與長照卻不足

陳亮恭表示，長照制度雖逐步將預防、延緩失能及整合照護納入政策，但介入強度與品質仍未臻理想，舉例來說，對醫療端而言，人口老化帶來最大的挑戰是高齡、病況複雜的個案快速成長，特別是 85 歲以上族群，常同時合併多重慢性病、身心功能退化與失智，照顧需求複雜，最需要的是整合式、連續性的醫療與長照服務。

但現行體系仍以分流為主，醫療端以專科診治為核心，長照則著重日常照顧，兩者各自運作。陳亮恭分享，長者有時生病送至醫療院所，病情穩定後再轉回長照，但過程中資訊往往中斷，醫療端難掌握長照情況，長照端也難參與醫療討論，雙方照顧目標與計劃難同步，導致照顧變得片段化，增加失能加重與與再度住院的風險。

此外，長照政策過去著重居家與社區服務，但對高複雜個案而言，無法僅靠家庭負擔，住宿式機構因而成為最後防線，政府近年也已增加對住宿式長照機構的投入。然陳亮恭補充，機構所需的土地若要地處交通方便之處，取得成本非常高，加上早期私人安養機構不符現代評鑑標準而紛紛關閉，人口密集都市區的住宿式機構可能不增反減，相當缺乏住宿式長照資源。

健康≠無病，準備理想老後需及早

制度努力跟上老化速度的同時，陳亮恭表示，大眾的觀念改變也有待改變。台灣 9 成長者至少罹患一種慢性疾病，大眾對健康的理解卻仍停留在沒有疾病，因而產生挫折感，但世界衛生組織強調，健康並非完全無病，而是能與慢性疾病共存，具有尊嚴的活躍、獨立生活。

「現代人會比想像中長壽，需要更長規劃。」陳亮恭提醒，青壯年應盡早為老後生活做好準備，包括儲備足夠的金錢，保持認知功能與生活能力，並結交具年齡差距、有體力協助他人的好友，以及固定看診的醫師以確保慢性病控制品質一致，如此歲數將不再是問題。

文／周佩怡、圖／巫俊郡