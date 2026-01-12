台灣老闆太挑？海歸男投80封履歷碰壁超崩潰 眾人得知原因傻眼：誰理你

生活中心／王文承報導

一名海歸男子分享，自己擁有外國商學院碩士學位，卻因缺乏相關工作與實習經驗，回到台灣求職處處碰壁，投出80多封履歷歷仍無下文，即使不斷下修職稱與期望薪資也無法順利錄取，讓他崩潰。（示意圖／PIXABAY）

不少人為了順利進入大公司，持續進修、提升學歷與專業能力，但學歷過高、缺乏實務經驗，反而可能成為求職路上的阻礙。一名海歸男子分享，自己擁有外國商學院碩士學位，卻因缺乏相關工作與實習經驗，回到台灣求職處處碰壁，投出80多封履歷歷仍無下文，即使不斷下修職稱與期望薪資也無法順利錄取，讓他崩潰直呼：「台灣的老闆們到底想要什麼人？連根香蕉都不給的嗎？」貼文曝光後，引發網友熱議。

海歸男投80封履歷碰壁崩潰 原因曝眾人傻眼



一名男網友在網路論壇《Dcard》發文表示，自己畢業於《QS世界大學排名》中，整體排名略落後於台灣「中字輩」的國外商學院碩士，主修商業相關領域。回台後，他鎖定市場分析、行銷策略等職缺求職，準備了4至5種不同版本的履歷歷，投遞職缺涵蓋正職專員、助理、實習生、儲備幹部、業務，甚至是條件較差的職位，期望薪資也一路從5萬元下修至4萬、3萬，甚至2萬多元，但半年內投了80多封履歷歷，仍未成功錄取。

原PO進一步指出，求職過程中遇到不少亂象，有些公司履歷歷石沉大海，有些標榜「經驗不拘」，面試卻反覆追問工作經驗；有的職缺內容與實際工作不符，有的低薪卻要求多項專業能力，甚至還遇到標榜「不要求即戰力」卻只錄取有經驗者的情況，連國際企業也曾在面試前臨時取消，讓他相當挫折。

原PO感嘆，自己陷入「沒工作就沒經驗、沒經驗就找不到工作」的惡性循環，原本只希望第一份工作能與專長相關，不追求高薪，後來退而求其次，只求能學到東西，如今卻連這樣的機會都難以取得，甚至開始考慮放棄挑工作，但又擔心隨意就業會影響未來發展。

貼文曝光後，掀起兩派網友論戰，「很多人大學就開始實習了，你唸到碩士卻完全沒有實務經驗」、「薪水開到2萬多，公司看到國外留學反而不敢用，怕留不住人」、「主管寧願用本土學碩，也不想承擔海歸帶來的成本」、「花錢出國唸書，卻沒累積實力，本來就會吃虧」。

但也有網友認為，原PO求職時機不佳才是主因，「現在年末，企業都在收尾，年後機會比較多」、「1月本來就不是找工作的好時機」、「大家忙著結案、吃尾牙，年後再找會比較順」、「再等等農曆年後，市場會活絡一點」。

