台灣聖誕季消費熱！ 拍照、送禮、餐飲商機直逼400億

攝影棚打造各式聖誕主題場景。（圖／TVBS）

聖誕節已成為台灣消費市場的年底盛事，從夢幻攝影棚到精緻餐飲，各行各業紛紛推出特色商品與服務搶攻商機。業者打造各式主題場景，讓民眾無需出國也能拍出理想的聖誕照；百貨公司與飯店則以華麗裝飾吸引人潮，創造社群話題。據統計，台灣每年聖誕禮物市場可創造近200億元產值，若加上餐飲及相關布置，總商機可達351至400億元。從拍照、送禮到餐飲消費，聖誕節已成為台灣年底經濟的重要推手。

聖誕禮物商機。（圖／TVBS）

踏進雪白攝影棚彷彿進入夢幻世界，業者精心打造六大攝影主題，從歐式浪漫、北歐小木屋到粉色夢幻聖誕樹，讓民眾在台灣就能拍出理想的聖誕照。阿喜表示，在攝影棚內可以避開外面的人潮，這裡有多個主題、專業燈光和造型師，能提供完整的作品。業者透露今年預約量已達八至九成，為了因應市場需求，特別擴大主題並打造38棵聖誕樹，每個佈景都耗費大量木作、燈光與裝飾，斥資百萬元創下歷年造景成本新高。品牌創意影像執行長小紅莓表示，光是木屋成本就約十萬元，加上需要自行加工、製作壓克力板和裝飾，聖誕節的成本其實很高。

現代人追求儀式感，希望透過照片記錄生活。在11、12月期間，每天平均可拍攝十到十五組客人，拍攝費用依組數、造型與禮服不同，從幾千元到數萬元不等。小紅莓指出，他們提供50件禮服和三到四位造型師，服務對象包括親子、孕婦、個人寫真和長輩，不分年齡層都適合來拍照，這也是聖誕節成為熱門商機的原因。

消費者對節慶美食期待越來越高。（圖／TVBS）

聖誕節不僅帶來濃厚節日氣氛，也創造龐大消費商機。創意整合行銷總經理胡恒士表示，每年光是聖誕禮物市場就能創造近200億元產值，若加上聖誕大餐和相關布置，總商機約351至400億元。各大電商平台也推出專區與優惠，禮品價格多集中在300至1000元之間，並依不同價格整理推薦清單，方便消費者快速挑選。百貨業者的布置策略成為吸引人潮的重要手段。行銷專家胡恒士指出，每年聖誕節各家百貨都在比拼誰做得漂亮、炫麗，有話題就有機會在社群上快速發酵，贏得更多人潮。

五星級飯店也不甘示弱，打造三層樓高聖誕樹，象徵飯店35年的成長與歷史，承載旅客、家庭與員工的共同回憶。五星酒店餐飲行銷暨零售開發協理林宜靜表示，每年12月與聖誕老公公合影的活動就能為飯店帶來約100萬至150萬元營收，每張合影收費200元，還附精美套子。而消費者對節慶美食的期待也越來越高，從耶誕節到跨年期間，餐廳訂位率已突破九成。林宜靜表示，飯店特別推出雙人下午茶，選用魚子醬、鱈場蟹與干貝等頂級食材打造精緻鹹食，甜品則有麋鹿造型泡芙和聖誕樹馬卡龍。去年聖誕週餐飲業績約3800萬元，今年預計成長約20%，達到4500萬元。

聖誕節已成為全球最受歡迎的節日之一，不僅象徵慶祝與團聚，更是零售、餐飲與服務業年底消費的黃金檔期。從細節布置到行銷策略，每一環節都成為業者爭取市場、吸引消費者的重要關鍵。

