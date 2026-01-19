台灣聚焦不對稱嚇阻 美軍售提升台源頭打擊能力

美國國防部情報顯示，中國2030年將達到1000枚核彈頭，胡振東表示，美國現在已有5千枚核武，中國若用核武將對中華民族造成大災難，未來5、60年領土不能使用，中國不敢用這樣的方式威脅美國。

台灣打造海鯤號潛艦 建構不對稱防禦戰力

為因應解放軍犯台威脅，台灣投資493.6億元打造海鯤號，胡振東認為，這種不對稱武器美國不會質疑，因為小布希時代美國就要售台8艘潛艦，一旦台灣有更多潛艦戰力，對手需要花10到20倍的能力去防禦潛艦。

美對台海馬士軍售 台灣可源頭打擊

以往美國出售給台灣的武器是防守型，如今戰略思維改變。美國賣給台灣已有長程飛彈，可進行源頭打擊，像是海馬士的M-57陸軍戰術飛彈ATACMS，一旦共軍對台發射飛彈，台灣可以知道發射地點在哪邊，立刻發射，精準反擊。

台不同空層防空飛彈 需進行有效整合

台灣當務之急，是要將不同層次防空飛彈，做一個有效的整合。中科院之前跟美商格魯曼引進IBCS整合式防空暨飛彈防禦作戰指揮系統，胡振東表示，要如何整合還得依賴台美合作，將各種飛彈系統，構建共同作戰圖象，可有效指揮，減少浪費，達到最高效能。

廣告 廣告

責任編輯／李家成

更多台視新聞網報導

救援16小時！馬查多出逃 美海上接應過程曝

美軍閃擊活捉馬杜洛 共軍能力差一級難倣效

川普關稅逼歐強取格陵蘭 歐洲8國聯合聲明：與美關係恐惡化