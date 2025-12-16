台灣聚鑫茶奪冠遭中國干擾 許淑華：這種行為不被世界接受 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台灣「梨山聚鑫製茶廠」近日於2025年法國巴黎世界茶葉大賽中成功奪獎，卻在頒獎現場遭遇政治干擾。對此，台北市議員許淑華今（16）日表示，該事件再次凸顯中國長期在國際場合對台灣進行政治打壓，不僅破壞賽事專業性，也傷害國際社會對公平與尊重的基本價值。

許淑華指出，梨山聚鑫製茶廠憑藉品質與專業在國際競賽中獲得肯定，卻因台灣身分問題遭鬧場人士當場叫囂，顯示中國將政治操作帶入文化與產業交流場域，「這種行為既不成熟，也不被世界所接受」。

許淑華強調，世界茶葉大賽是專業競技舞台，評比的是茶葉品質與製茶技術，而非政治立場；鬧場人士在公開場合高喊政治口號，不僅無助於自身形象，反而凸顯其對台灣國際能見度的焦慮與不安。

針對現場多名國際與會者反擊中國叫囂、支持台灣得獎者，許淑華認為，這顯示國際社會已逐漸看清中國將政治凌駕專業的行徑，也證明台灣在全球舞台上是以實力贏得尊重。

許淑華指出，台灣茶葉多年來在國際市場建立良好口碑，政府與地方民代也將持續支持優質農產走向世界，「台灣不需要靠政治操作證明自己，實力就是最好的國旗」。

許淑華也強調，對岸應停止在國際場合以政治手段干擾正常交流，尊重專業、尊重比賽、尊重彼此，才是真正融入國際社會的方式。

針對影片中一名女性宣稱「台灣是中國的一部分」的說法，外交部發言人蕭光偉嚴正駁斥並公開更正，強調中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬。

蕭光偉表示，相關活動現場已清楚標示我國名稱，並展示中華民國國旗，對台灣與中國的區別已做出明確界定。他強調，唯有經由民選產生的台灣政府，才能在國際社會及多邊場域代表台灣2300萬人民，中方無權置喙或進行任何形式的干預。

照片來源：許淑華辦公室

