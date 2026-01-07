台灣聯邦快遞整合智慧辦公室技術 強化亞洲網絡角色

聯邦快遞啟用全新升級的台灣區總部辦公室，左六為台灣區總經理蘇智民。（圖：聯邦快遞提供）

▲聯邦快遞啟用全新升級的台灣區總部辦公室，左六為台灣區總經理蘇智民。（圖：聯邦快遞提供）

聯邦快遞（FedEx）七日宣布正式啟用位於台北市、全新升級的台灣區總部辦公室，新總部整合智慧辦公室技術以提升工作效率並支持全球協作。相關技術包含智慧會議室系統、即時網路備援機制、工作流程管理工具、智能網路架構、Wi-Fi6全覆蓋及更高階的視訊會議系統。另親生物性設計是此次升級的核心要素，新辦公室採用低碳與再生建材，打造出融合自然元素的現代化工作環境。總部全新升級，除展現聯邦快遞在台灣及亞太地區擴張營運的實力，也是對在地員工的承諾。

聯邦快遞台灣區總經理蘇智民表示，台灣是聯邦快遞的重要策略市場，透過總部全新升級，能為團隊提供更優質的工作環境與服務能力，同時因應半導體、電子與電商等產業對時效與可靠性的嚴格要求，持續提升供應鏈的韌性。

未來聯邦快遞也將持續投入創新物流解決方案，協助台灣企業加速區域及全球拓展，並與在地夥伴共同創造長遠繁榮。

翻新後的總部佔地面積約二千九百平方米，集策略規劃、營運、市場行銷、人力資源、銷售、資訊、法務、財務管理等多項職能於一體。

此次全新設計體現聯邦快遞的「員工-服務-利潤」理念，並引入多項旨在提升員工福祉與協作效率的設施，包括多功能休憩區、集乳室、靜思室、升降桌、協作區域，以及無障礙空間設計等。

聯邦快遞持續加大在台投資，強化跨境運輸網路與在地營運能力，以支援台灣企業在全球供應鏈中扮演的關鍵角色。隨著半導體、高科技製造與跨境電商需求持續成長，近期新增台灣與韓國仁川每日直飛航班，提升整體運輸時效、網絡覆蓋與截件彈性。藉由亞太區樞紐航線深度整合，致力提供更高效、更具競爭力的跨境物流方案。

聯邦快遞係於一九九○年在桃園國際機場啟動營運，並在建國北路設立台北首座服務站，迄今在台營運版圖持續拓展。

目前在台擁有十座全球服務中心、九處服務站、逾八千個授權寄件中心，以及超過由四百輛運務車與機車所組成的配送車隊，其中包括五台電動三輪車與十二台電動卡車。在全台亦擁有近一千二百名專業員工，提供完整的快遞與貨運服務。