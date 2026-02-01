台灣聲援緬甸聯盟：庇護專案進度零 籲政府實現諾言

台灣聲援緬甸聯盟與多個民間團體今天(1日)在捷運南勢角站外空地舉行「緬甸政變5週年記者會」，抗議緬甸軍政府統治並質疑上月選舉的正當性，同時批評台灣政府對於來台尋求庇護緬甸人的承諾，這幾年來都沒有兌現，呼籲相關部門別再推托責任，立刻實現庇護諾言。



台灣聲援緬甸聯盟發起這場記者會有兩項主要訴求，一是堅定拒絕緬甸軍方獨裁政權，二是呼籲台灣政府即刻保障尋求庇護者的權利。『(記者會呼口號)緬甸軍方停止屠殺，結束暴政，釋放政治犯；台灣政府不要光說不練，立刻實現庇護諾言。』

台灣聲援緬甸聯盟表示，自緬甸軍方於2021年2月1日發動軍事政變以來，已解散全國民主聯盟等反對黨，逮補並監禁超過3萬名政治犯，更對平民發動戰爭，造成至少2,200名平民被殺害、數百萬人流離失所；而今年1月緬甸軍方宣布自己贏得一場國際公認自導自演、毫無正當性的選舉，這場選舉成為緬甸軍方鞏固獨裁政權的工具。

台灣聲援緬甸聯盟指出，立法院於2021年曾決議放寬滯台緬甸人停居留期限，並發文督促內政部落實不遣返原則；行政機關則先後承諾要將難民保護法案送入立法院審議，並執行尋求庇護人安置專案；移民署也於2023年宣布開啟「臨時外僑登記證」庇護專案，讓在台尋求庇護者通過審查後有機會取得相當於居留的許可；可是緬甸政變至今5年，上述承諾遲未兌現，庇護專案至今無人獲得核發，因此該聯盟呼籲政府即刻行動，才能對得起自己人權立國的封號，以及對緬甸民主運動和尋求庇護者的承諾。