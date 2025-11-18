台灣肝癌最大元凶B肝 是你嗎？醫界曝「斷層世代」風險最高 9

CNEWS匯流新聞網記者李衣綸／台北報導

在台灣，每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡人數破萬，其中B型肝炎帶原人數最多，但早期幾乎沒有明顯症狀，不少民眾甚至不自知，未穩定追蹤與及時治療，國內醫界多個團體響應今年「世界肝炎篩檢週」主題，提醒要預防B肝進展成肝癌，推動全國性B型肝炎篩檢是重要的第一步。

國健署自今年8月1日起，已擴大肝炎篩檢年齡政策，提供民國75年（含）以前出生至79歲民眾，終生一次免費B、C型肝炎篩檢，希望藉由早篩早治，降低肝癌風險。

2025年11月17日為「世界肝炎篩檢週」起跑日，響應肝炎篩檢的重要性，台灣癌症基金會、肝病防治學術基金會、厚生基金會、台灣肝病醫療策進會就聯合發聲，邀請民眾在世界肝炎篩檢週，彼此關心「B肝篩了沒？」

台灣癌症基金會執行長張文震說，肝癌是國人最常罹患的癌症之一，根據最新癌症登記資料顯示，一年有1萬433人確診肝癌，位居十大癌症發生人數第四名；最新十大癌症死因順位更排名第二 ，平均每小時便有1.2人因肝癌死亡。而慢性B型肝炎是國人罹患肝癌最主要的危險因子之一，故要預防B肝進展成肝癌，推動全國性B型肝炎篩檢是重要的第一步。

儘管台灣自1986年開始便實施新生兒全面施打B肝疫苗，大幅降低年輕世代感染率，卻也讓1986年前出生的「B肝疫苗斷層世代」，因未接種疫苗，屬於帶原高風險族群。

肝病防治學術基金會總執行長楊培銘強調，慢性B型肝炎發作時，肝臟會啟動修復機制而形成纖維組織，在長期反覆循環下，會逐漸導致肝硬化，最終提高罹患肝癌風險，這就是所謂的「肝癌三部曲」。但肝癌可以預防，呼籲B肝疫苗斷層世代以及其他高風險族群，主動篩檢，若發現自己為帶原者，更應定期回診追蹤，如果醫師評估需接受藥物治療，就應配合醫囑，及早接受適當治療。

高雄醫學大學校長余明隆指出，台灣B肝帶原者中，仍有為數不少的民眾不知自身感染，已知帶原者中僅有35%有穩定接受追蹤與治療，遠低於世界衛生組織（WHO）80%病人接受有效抗病毒治療的目標；同時本土數據顯示有高達75%的B肝帶原者直到確診肝癌前，都沒有接受過抗病毒治療，錯失防癌先機。

余明隆建議，篩檢與追蹤率要能有效提升，除須提升民眾對B肝的重視之外，政府還必須強化基層醫療，改善就醫可近性，同步建立有效的追蹤機制。

照片來源：台灣癌症基金會提供

