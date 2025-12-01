台灣股市全球第8大、第3季GDP年增8.21%！民眾為何無感？CNN警示「3慘況」

台灣經濟持續強勁成長，第3季GDP年增8.21%。圖／資料照

在美中緊張及美國總統川普（Donald Trump）的關稅壓力下，台灣近期展現罕見的強勁經濟成長，除了第3季GDP年增8.21%、出口10月暴增49.7%，股市更躍升至全球第8大。不過與此同時，薪資停滯、收入差距擴大、房價飆升等結構問題，也使多數民眾對經濟成長「無感」。

台灣GDP連2季大幅成長！有望超越中國

台灣主計總處日前公布的最新數據顯示，台灣在第2季GDP年增率來到7.7%的高成長之後，第3季更高達8.21%，主要受到9月底前出口大增36.5%所帶動。不僅如此，台灣出口今（2025）年10月比去（2024）年同期暴增49.7%，創下歷史新高，也是15年來最大單月增幅，隨著出口強勁，外界預估台灣今年GDP成長率將逼近7.4%，甚至有機會超越中國。

廣告 廣告

受惠於全球AI投資潮，台灣股市也在今年9月超越德國，成為全球第8大股票市場。根據CNN報導，凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家傑森圖維（Jason Tuvey）對此表示：「台灣的經濟表現顯然是全球最好的經濟體之一，尤其是最近幾季來看，許多人都預期台灣會受惠於AI熱潮，但或許大家都低估了受惠的程度。」

台灣成為全球第8大股票市場。示意圖／鏡週刊提供

經濟蓬勃但分配嚴重不均！傳統產業被迫停滯、衰退

雖然台灣經濟蓬勃發展，高科技產業快速擴張，但經濟成果高度集中問題也浮上檯面，凱投宏觀研究指出，電子製造業占台灣GDP的比重超過15%，但僱用的勞工僅佔6.5%，這樣的分配不均也反映在低迷的消費力。台灣經濟發展研究中心公佈的消費者信心指數顯示，民眾全年信心都處於低檔，再加上川普的貿易戰、台美尚未敲定任何貿易協議等政策也大大影響民眾信心。

另外，出口高度集中於高科技產業，也讓外界擔憂台灣是否過度仰賴單一產業，乃至於單一公司。台灣晶片與電子產品目前占出口近3/4，比5年前的約一半可謂大幅攀升，但金屬、機械、塑膠等傳統產業卻同步停滯或下滑。

台積電。圖／鏡週刊

民眾為何無感？經濟數據亮眼「但薪水沒動、房價越來越高」

一名高雄護理師受訪時坦言：「以我作為一個領固定薪水、收入高於中位數的人來說，我完全不覺得經濟真的很好」，就連醫師也會抱怨薪水太低，而她身邊已有許多護理師出國高就，就是乾脆離職轉行： 「台灣人一直自我鼓舞，像是說『我們有台積電』，或是吹噓股市多高，但對許多人而言，他們的月薪根本沒什麼變化。」

CNN根據官方數據估算，台灣今年人均GDP預計將超越3.8萬美元（約119萬元新台幣），甚至超過南韓與日本，但台灣的平均薪資仍比這兩國低至少30%。事實上，台灣的「薪資停滯」問題已延續數十年，台灣的實質薪資自2000年代初期幾乎停滯，勞動所得占GDP比重從1990年代的50%達到高峰後，如今已掉至約44%。

長期研究台灣薪資停滯議題的新加坡籍鄞義林（Roy Ngerng）指出，關鍵其實在於台灣長期採行的「壓低薪資策略」，以維持出口競爭力，過去幾年台灣經濟表現亮眼、科技企業利潤暴增，但大部分一般勞工與其他產業的員工都未分到這些成果，結果收入差距越來越大。凱投宏觀統計更指出，台灣5年前的電子業薪資比全產業平均高35%，但現在差距已經擴大至70%以上。

台灣房價相當驚人。示意圖／鏡週刊

除了薪資停滯不前，越來越高的房價也是一大負擔，報導引述國際房地產權威網站「全球房地產指南」（Global Property Guide）資料指出，台北房價所得比過去20年幾乎增加3倍，甚至超越倫敦、紐約、香港等大都市。

不過，中央研究院社會學研究所研究員吳介民則表示，他對台灣經濟仍保持「審慎樂觀」的看法，雖然還要時間驗證，但他認為，蓬勃的科技產業還是有望進一步帶動其他中小企業與傳統產業：「台灣經濟並不是透過高度計畫或特別能幹的政府塑造的，而是長期演化的結果，雖然台灣經濟規模不如其他大國，但台灣中小企業靈活、適應力強，都能緊跟全球趨勢，這也是台灣半導體產業能發展成今日規模的原因。」



回到原文

更多鏡報報導

「普發一萬」詐騙新招！稱遭冒用身份代領 女子「這舉動」存款慘遭搬空

台灣人必備1物超紅！外國人狂要 他點名外交部送這2款

LOPIA起司蛋糕「產地竟是台灣」！總經理親曝原因 網驚：他是台灣業績飆升關鍵