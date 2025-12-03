台灣胸腔暨重症加護醫學會呼籲：喘、咳、痰勿忽視 應做肺功能檢查

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】每年 11 月第三個星期三為「世界慢性阻塞性肺病日（World COPD Day）」，由全球慢性阻塞性肺病倡議（Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease，GOLD），旨在提升大眾對慢性阻塞性肺病（COPD，俗稱肺阻塞）的認識與防治意識¹，今年主題為”覺得喘？要想到 COPD”（ Short of Breath，Think COPD）.

台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長呼籲，COPD 是一種呼吸道與肺泡長期慢性發炎的進行性疾病，特徵為吐氣流速受限。初期症狀常不明顯，多由「走路、說話或爬樓梯等活動時變得比以往更容易喘」開始，常容易被誤認為自然老化或體力下滑而忽視²。

將喘誤認為「老了」 延誤就醫引發呼吸惡化

一名 65 歲男性，有長期吸菸史並反覆出現咳嗽、痰多與活動時容易喘，但未曾就醫。去年冬季因感冒後呼吸急促惡化，送醫後需使用呼吸器治療才脫離危機。經胸腔內科評估確診為 COPD，並透過規律治療、戒菸及呼吸復健後，呼吸狀況與日常生活活動能力逐漸恢復²。

▲台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長響應世界慢性阻塞性肺病日（World COPD Day）

台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長表示「越來越容易喘」是肺部發出的訊號，並非只是年紀變大「COPD 的核心是慢性發炎與肺泡結構受損，可造成肺部彈性下降及換氣效率減弱。若日常活動中感到比過去更易喘，建議至胸腔內科門診進行臨床評估，並接受肺功能檢查（Spirometry）以確認是否有功能異常²。」根據在台灣資料，40 歲以上族群 COPD 盛行率約 6.1-9.5%²，但實際接受診斷與治療者的比例仍不足，顯示仍有大量患者尚未被診斷。

周昆達醫師建議「1分鐘登階測試」可作為日常自我評估2

民眾可利用樓梯，透過「登階測試」初步觀察呼吸功能³：

▲台灣胸腔暨重症加護醫學會周昆達醫師呼籲，COPD患者需重視長期控制與規律治療，避免依賴急救藥物，以降低急性惡化與肺功能下降的風險。

周昆達醫師提醒暫時緩解並非長久之計 長期穩定控制才能走得更遠

「急救藥可快速緩解症狀，但無法改善呼吸道慢性發炎。若僅依賴急救藥，而未接受長期控制與追蹤，可能導致反覆急性惡化與肺功能持續下降²，並增加死亡風險²。」

「即使能暫時減輕症狀，也不代表疾病已被控制。規律回診、長期評估與治療是避免不可逆傷害的關鍵²。」

台灣胸腔暨重症加護醫學會給民眾的三點行動建議



「呼吸看似理所當然，但需要被長期照顧。」

參考來源

