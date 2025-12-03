台灣胸腔暨重症加護醫學會呼籲：喘、咳、痰勿忽視 應做肺功能檢查
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】每年 11 月第三個星期三為「世界慢性阻塞性肺病日（World COPD Day）」，由全球慢性阻塞性肺病倡議（Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease，GOLD），旨在提升大眾對慢性阻塞性肺病（COPD，俗稱肺阻塞）的認識與防治意識¹，今年主題為”覺得喘？要想到 COPD”（ Short of Breath，Think COPD）.
台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長呼籲，COPD 是一種呼吸道與肺泡長期慢性發炎的進行性疾病，特徵為吐氣流速受限。初期症狀常不明顯，多由「走路、說話或爬樓梯等活動時變得比以往更容易喘」開始，常容易被誤認為自然老化或體力下滑而忽視²。
將喘誤認為「老了」 延誤就醫引發呼吸惡化
一名 65 歲男性，有長期吸菸史並反覆出現咳嗽、痰多與活動時容易喘，但未曾就醫。去年冬季因感冒後呼吸急促惡化，送醫後需使用呼吸器治療才脫離危機。經胸腔內科評估確診為 COPD，並透過規律治療、戒菸及呼吸復健後，呼吸狀況與日常生活活動能力逐漸恢復²。
▲台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長響應世界慢性阻塞性肺病日（World COPD Day）
台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長表示「越來越容易喘」是肺部發出的訊號，並非只是年紀變大「COPD 的核心是慢性發炎與肺泡結構受損，可造成肺部彈性下降及換氣效率減弱。若日常活動中感到比過去更易喘，建議至胸腔內科門診進行臨床評估，並接受肺功能檢查（Spirometry）以確認是否有功能異常²。」根據在台灣資料，40 歲以上族群 COPD 盛行率約 6.1-9.5%²，但實際接受診斷與治療者的比例仍不足，顯示仍有大量患者尚未被診斷。
周昆達醫師建議「1分鐘登階測試」可作為日常自我評估2
民眾可利用樓梯，透過「登階測試」初步觀察呼吸功能³：
▲台灣胸腔暨重症加護醫學會周昆達醫師呼籲，COPD患者需重視長期控制與規律治療，避免依賴急救藥物，以降低急性惡化與肺功能下降的風險。
周昆達醫師提醒暫時緩解並非長久之計 長期穩定控制才能走得更遠
「急救藥可快速緩解症狀，但無法改善呼吸道慢性發炎。若僅依賴急救藥，而未接受長期控制與追蹤，可能導致反覆急性惡化與肺功能持續下降²，並增加死亡風險²。」
「即使能暫時減輕症狀，也不代表疾病已被控制。規律回診、長期評估與治療是避免不可逆傷害的關鍵²。」
台灣胸腔暨重症加護醫學會給民眾的三點行動建議
「呼吸看似理所當然，但需要被長期照顧。」
NP-TW-CPU-NLTR-250004| Date of preparation: 2025.12 更多疾病相關資訊,請諮詢專業醫療人員
參考來源
GOLD. World COPD Day Framework.
台灣胸腔暨重症加護醫學會：《台灣肺阻塞臨床照護指引》（2023）。
衛生福利部國民健康署：《您是不是「肺阻塞」高危險者？1分鐘登階測測就知曉！》2021/05/25。https://www.mohw.gov.tw/cp-5016-60932-1.html
【延伸閱讀】
COPD與氣喘患者易受流感威脅 醫籲：「高風險族群這樣做」及早防護
研究發現：熱浪寒流都提高COPD發病死亡風險 尤其是長者與亞洲族群
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66987
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 354
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今天中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 9
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
工地師傅「愛跑廁所」被同事嫌！真相竟是癌症惹禍 醫：1習慣要小心
根據消化內科醫師 陳炳諴 在《醫師好辣》節目中分享的門診案例，經過血液檢查、大腸鏡檢查以及電腦斷層掃描後，該名男子被診斷為大腸癌第三期。醫師說明，他罹患的是「小球性貧血」，血色素曾降低至 9 g/dL 左右，對男姓來說正常值約為 13–18 g/dL。由於沒有茹素，這樣的貧血...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 發起對話
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
8萬人研究證實！多吃「1食物」延緩老化 護心又抗發炎
若想追求健康老化，就要從飲食下手。腎臟科醫師江守山表示，一項研究發現，多攝取富含類黃酮的食物，例如黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果等，有助於維護血管健康、減少炎症，進而延緩老化速度，預防認知能力下降和身體機能衰退。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
「這4種服藥方式」恐害食道潰瘍、糜爛！醫示警 多顆一起吞中了
70歲男性，為了保養身體，每天吃20多顆保健食品，近期因胸痛、吞嚥有不適感而就醫，胃鏡檢查發現食道中段潰瘍。另名68歲女性，平時有吃保健食品的習慣，經常是吃了之後就就寢，近期感覺胸悶就醫，胃鏡檢查發現食道下段發生潰瘍。 服用藥物要留意 當心引起食道潰瘍、糜爛 書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，有些藥物、保健食品有腐蝕性或是酸鹼值較高，因未完全吞下在食道中停留過久產生溶解，或是較大顆又喝水量不足而摩擦食道，就有可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。另外，還有些是會影響胃酸的分泌，對胃的黏膜造成傷害，就有可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。 胸悶、胸痛為何與食道有關？ 邱展賢說，當食道受損時，可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或是喝水時會感覺更加明顯。倘是影響胃部，則可能會有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。 吞服錠劑、膠囊遵循3守則 避免造成身體負擔 邱展賢指出，在服用錠劑或膠囊狀的藥物或保健食品時要注意下列幾點： 1、遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品2、倘為睡前服用，要喝足夠的水，至少200cc，感覺完全常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
5旬男每天跑廁所5次軟便「暴瘦8kg」 一查竟是大腸癌第三期
1天狂跑5次廁所且體重半年暴瘦8公斤，恐是身體出問題了！1名50歲水泥師傅過往排便正常，但近半年每天軟便4、5次，卻深信是喝茶、咖啡所致，不聽家人勸阻，最終經檢查竟是大腸癌第三期，所幸經開刀與化療，整體病況已改善。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發起對話
研究證實「維生素D吃4年」 可延緩老化3年、保護DNA
醫師江守山分享最新研究顯示，每天服用維生素D及Omega-3脂肪酸補充劑，持續4年可延緩生物老化3年。研究追蹤1054名50歲以上受試者的端粒健康狀況，發現維生素D能有效保護染色體末端的端粒，減緩老化速度。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
感冒藥別亂吃！藥師曝「6種常見藥」成分、副作用 吃錯恐傷肝心悸
天氣越來越冷，許多民眾因為突然降溫以及換季，出現感冒症狀。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒表示，這幾天到藥局買感冒藥的民眾也明顯增加不少，但是感冒藥的成分很多，不同成分對應的症狀也不相同，在服用感冒藥品時一定要多加注意，否則不僅傷身還容易引發心悸、失眠等副作用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
罕病藥每劑1億！名醫問「值得嗎」她反擊了
[NOWnews今日新聞]「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」為罕見的體染色體隱性遺傳疾病，該罕病藥自今年12月1日起納入健保給付，不過每劑造價將近1億元，估計第一年約有13名患者受...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 81