台灣能參加深圳APEC峰會？外交部曝上月已赴中開過會：出入境已有模式

亞太經濟合作會議（APEC）今年度峰會將於中國廣東深圳舉辦，由於中國外交部先前提出「一中原則」是「中國台北」參與APEC的政治前提，使我國代表團今年與會一舉一動備受關注。對此，上月已親赴深圳參與過非正式資深官員會議（ISOM）的外交部國際組織司長孫儉元今（13）日表示，我方最高原則是希望平等參與、確保與會人員人身安全，這些都已和相關各方做過密切溝通、協調。

中國曾於2001年在上海、2014年在北京舉辦過2次APEC峰會，我國2度參與過程皆難謂順利，而在台海兩岸關係持續緊張之際，中國將在深圳舉辦今年度峰會。去年度峰會結束後，中國外交部數度指稱，在「一中原則」下以「地區經濟體」是「中國台北」參與APEC的政治前提，引發我國外交部強烈反彈，要求中國善盡主辦方責任，確保我國人員平等、尊嚴及安全參與所有APEC會議與活動。

外交部今日召開例行記者會，孫儉元指出，今年首次APEC資深官員會議將提早舉行，由於涉及到農曆新年，因此定於2月1日至10日進行，而我國作為APEC的完全會員，一向都積極參與，即使今年由中國辦會，我方目標也沒有改變，仍做好各項準備，積極參與APEC各項會議，目標除了要提升我國在APEC的能見度，也希望在相關議題方面，能夠與其他會員國交流，甚至扮演領導角色。

孫儉元說，有關APEC部分，我方最高原則是希望平等參與、確保與會人員人身安全，這些也都和相關各方做過密切溝通、協調，也希望中國作為主辦會員，能遵循其他會員舉辦APEC會議的慣例，並實踐APEC相關規定，平等對待我國，也確保我國各部會與會人員的人身安全。

有關前往中國開會的簽證問題，孫儉元說明，自己上月已前往深圳開過年度峰會的首次正式資深官員會議，過去一年來也跟相關各方，就我國與會人員入境中國的相關安排，做了很多次的溝通和協商，「目前有個模式，至於模式內容，就不方便在此說明，那去年12月我們進去並沒有受到打壓，所以一切入境、出境都是安全跟順利的。」

