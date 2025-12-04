「台灣能幫忙」，這次是對北京說！賴清德對習近平喊話：中國經濟那麼掙扎，與其想著打仗不如先顧民生

在紐約曼哈頓林肯中心舉行的《紐約時報》年度「DealBook Summit」政經論壇上，賴清德3日以「台灣總統」（Taiwan President）的頭銜接受視訊專訪，與主持人安德魯·羅斯·索爾金（Andrew Ross Sorkin）談到了400億美元（約新台幣1.3兆元）的特別國防預算承諾，更以歷史縱深與經濟實力，回應了外界對於「繳保護費」與「半導體製造外流」的雙重焦慮。

烽火邊緣的冷靜決斷：400億美元的「決心展示」

訪談伊始，索爾金單刀直入，將焦點鎖定在上週賴清德剛宣佈的震撼彈——400億美元的特別國防預算。這筆鉅款旨在採購更多美製武器，以嚇阻中國日益逼近的入侵威脅。賴清德指出，中國的軍事演習已非昔日的作秀，而是「頻率更高、強度更大」的實戰模擬，解放軍的觸角甚至已突破第一島鏈，直指第二島鏈，意圖將影響力輻射至整個印太地區。這不僅是對台灣的威脅，更是對全球秩序的挑戰。

賴清德表示：「和平是無價的，戰爭沒有贏家。但我們不能對此抱有幻想，必須透過實力來確保和平。」

美國總統川普在競選期間曾多次提及，台灣應將國防支出提高至GDP的10%，甚至在當選後施壓要求至少達到5%。目前台灣的國防預算約佔GDP的2.45%，賴清德承諾將在2030年前達到川普設定的門檻。這不僅是軍事上的必要決斷，更是政治上的「投名狀」，向崇尚交易藝術的川普政府證明：台灣願意為自己的安全買單。

​​賴清德更細膩地指出，除了軍事硬實力，降低對中國的經濟依賴也是國防的一環。他說2010年台灣對外投資有高達83.8%流向中國，但去年此一數字已驟降至7%。這是一個驚人的結構性轉變，標誌著台灣經濟已經完成了「脫鉤」最痛苦的階段，正邁向多元佈局的韌性時代，這更解釋了為何在中國經濟放緩之際，台灣經濟依然能保持強勁動能。​

華府的迷霧：誰是真正的盟友？

然而美台關係始終籠罩在川普「美國優先」的迷霧中，與前任總統拜登（Joseph R. Biden Jr.）四度公開承諾「出兵協防台灣」的清晰戰略不同，川普對於若中國入侵台灣將如何反應，始終保持著令人不安的緘默。在同一場峰會上，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）被問及台灣對美國可靠性的擔憂時，貝森特竟回答：「美國是中國的盟友（ally），這關係維持不變。」當主持人追問是指中國還是台灣時，他補充道：「還有台灣。」

這種將戰略競爭對手與民主夥伴混為一談的言論，無疑加劇了台灣的焦慮。但賴清德在專訪中並未掉進疑美論的泥淖，反而強調美台關係「堅若磐石」（rock solid）。他巧妙地避開了對川普個人承諾的直接質疑，轉而強調結構性的合作：「自川普總統上任以來，與台灣的合作不僅持續，甚至有所擴大。」

矽盾的再定義：從「全球分工」到「美國製造」

當話題轉向川普時，氣氛變得微妙，畢竟川普曾多次公開質疑台灣「偷走了」美國的晶片生意，並暗示台灣應支付「保護費」。如果說國防預算是硬實力的較量，那麼半導體就是這場博弈的關鍵籌碼。川普政府雄心勃勃地喊出「未來兩三年內，美國要製造全球40%到50%的半導體」的目標，這無疑是對台灣「矽盾」地位的潛在削弱。因此索爾金尖銳地提問：這種做法會讓台灣變得更有價值、還是失去價值？

賴清德沒有直接反駁川普的時間表，而是用「生態系」（ecosystem）的概念來解構半導體產業。賴清德表示：「美國擅長研發設計、日本提供材料、荷蘭製造設備、台灣專注先進製程、韓國在記憶體領域保持領先。」賴清德在列舉全球分工的同時，也暗示了半導體產業單靠美國，根本無法完成所有環節，但他也表示「台灣的半導體產業是全球資產（Global Asset）」賴清德強調，台灣政府支持台積電赴美不僅是協助美國「再工業化」，更是為了讓美國成為全球AI重鎮的戰略布局。

對於川普設定的「美國製造40%-50%晶片」的激進目標，賴清德並未潑冷水，而是務實地指出，這取決於美國政府能否在土地、水電、人才與政策激勵上提供足夠的支持。「如果美國政府能有效做到這一點，目標將變得更加可達成，」這既是承諾，也是對美方行政效率的溫和提醒。



當話題轉向是否應限制先進晶片出口中國時，賴清德則談起2000年台灣內部的激烈辯論：是否應將晶圓廠移往中國？賴清德表示，當時的台灣共識是：這是不明智的。這段回憶也是某種對美方的表態：台灣早在25年前就做出了選擇，決定做個忠誠於民主陣營的科技守門員。

新聞小補帖：2000年的晶圓廠西進爭議 2000年前後，隨著中國改革開放深入，台灣內部曾掀起一波「戒急用忍」與「大膽西進」的路線之爭。當時台積電創辦人張忠謀等人雖對中國市場有興趣，但台灣當時剛完成首次政黨輪替，基於國安考量，對高科技產業赴中設廠設下嚴格限制（如N-1製程限制）。這項決策在當時飽受產業界批評，但回過頭看，卻成功將最先進的製程技術留在台灣，造就了今日台灣在AI時代不可撼動的關鍵地位。

訪談最後，焦點回到了經濟基本面，索爾金也拋出時下最熱門的話題：人工智慧（AI）的榮景是否會成為泡沫？以及中國經濟的衰退會如何影響習近平的決策？賴清德強調，應當透過國際合作實現「軟著陸」，並且設法推動長期的全球成長。2025年的台灣，確實高度受惠於AI浪潮，經濟成長率預估高達7.37%，與之形成鮮明對比的是中國經濟的疲軟，成長率僅勉強維持在4%左右。至於中國經濟的困境，賴清德則說，台灣真誠希望習近平主席專注改善中國人民的福祉、而非把心思放在領土擴張上，在應對經濟挑戰方面，台灣也非常願意提供幫助與合作（Taiwan is willing to help and to cooperate in addressing these economic challenges.）。

