「台灣能幫忙」，這次是對北京說！賴清德對習近平喊話：中國經濟那麼掙扎，與其想著打仗不如先顧民生
在紐約曼哈頓林肯中心舉行的《紐約時報》年度「DealBook Summit」政經論壇上，賴清德3日以「台灣總統」（Taiwan President）的頭銜接受視訊專訪，與主持人安德魯·羅斯·索爾金（Andrew Ross Sorkin）談到了400億美元（約新台幣1.3兆元）的特別國防預算承諾，更以歷史縱深與經濟實力，回應了外界對於「繳保護費」與「半導體製造外流」的雙重焦慮。
烽火邊緣的冷靜決斷：400億美元的「決心展示」
訪談伊始，索爾金單刀直入，將焦點鎖定在上週賴清德剛宣佈的震撼彈——400億美元的特別國防預算。這筆鉅款旨在採購更多美製武器，以嚇阻中國日益逼近的入侵威脅。賴清德指出，中國的軍事演習已非昔日的作秀，而是「頻率更高、強度更大」的實戰模擬，解放軍的觸角甚至已突破第一島鏈，直指第二島鏈，意圖將影響力輻射至整個印太地區。這不僅是對台灣的威脅，更是對全球秩序的挑戰。
賴清德表示：「和平是無價的，戰爭沒有贏家。但我們不能對此抱有幻想，必須透過實力來確保和平。」
美國總統川普在競選期間曾多次提及，台灣應將國防支出提高至GDP的10%，甚至在當選後施壓要求至少達到5%。目前台灣的國防預算約佔GDP的2.45%，賴清德承諾將在2030年前達到川普設定的門檻。這不僅是軍事上的必要決斷，更是政治上的「投名狀」，向崇尚交易藝術的川普政府證明：台灣願意為自己的安全買單。
賴清德更細膩地指出，除了軍事硬實力，降低對中國的經濟依賴也是國防的一環。他說2010年台灣對外投資有高達83.8%流向中國，但去年此一數字已驟降至7%。這是一個驚人的結構性轉變，標誌著台灣經濟已經完成了「脫鉤」最痛苦的階段，正邁向多元佈局的韌性時代，這更解釋了為何在中國經濟放緩之際，台灣經濟依然能保持強勁動能。
華府的迷霧：誰是真正的盟友？
然而美台關係始終籠罩在川普「美國優先」的迷霧中，與前任總統拜登（Joseph R. Biden Jr.）四度公開承諾「出兵協防台灣」的清晰戰略不同，川普對於若中國入侵台灣將如何反應，始終保持著令人不安的緘默。在同一場峰會上，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）被問及台灣對美國可靠性的擔憂時，貝森特竟回答：「美國是中國的盟友（ally），這關係維持不變。」當主持人追問是指中國還是台灣時，他補充道：「還有台灣。」
這種將戰略競爭對手與民主夥伴混為一談的言論，無疑加劇了台灣的焦慮。但賴清德在專訪中並未掉進疑美論的泥淖，反而強調美台關係「堅若磐石」（rock solid）。他巧妙地避開了對川普個人承諾的直接質疑，轉而強調結構性的合作：「自川普總統上任以來，與台灣的合作不僅持續，甚至有所擴大。」
矽盾的再定義：從「全球分工」到「美國製造」
當話題轉向川普時，氣氛變得微妙，畢竟川普曾多次公開質疑台灣「偷走了」美國的晶片生意，並暗示台灣應支付「保護費」。如果說國防預算是硬實力的較量，那麼半導體就是這場博弈的關鍵籌碼。川普政府雄心勃勃地喊出「未來兩三年內，美國要製造全球40%到50%的半導體」的目標，這無疑是對台灣「矽盾」地位的潛在削弱。因此索爾金尖銳地提問：這種做法會讓台灣變得更有價值、還是失去價值？
賴清德沒有直接反駁川普的時間表，而是用「生態系」（ecosystem）的概念來解構半導體產業。賴清德表示：「美國擅長研發設計、日本提供材料、荷蘭製造設備、台灣專注先進製程、韓國在記憶體領域保持領先。」賴清德在列舉全球分工的同時，也暗示了半導體產業單靠美國，根本無法完成所有環節，但他也表示「台灣的半導體產業是全球資產（Global Asset）」賴清德強調，台灣政府支持台積電赴美不僅是協助美國「再工業化」，更是為了讓美國成為全球AI重鎮的戰略布局。
對於川普設定的「美國製造40%-50%晶片」的激進目標，賴清德並未潑冷水，而是務實地指出，這取決於美國政府能否在土地、水電、人才與政策激勵上提供足夠的支持。「如果美國政府能有效做到這一點，目標將變得更加可達成，」這既是承諾，也是對美方行政效率的溫和提醒。
當話題轉向是否應限制先進晶片出口中國時，賴清德則談起2000年台灣內部的激烈辯論：是否應將晶圓廠移往中國？賴清德表示，當時的台灣共識是：這是不明智的。這段回憶也是某種對美方的表態：台灣早在25年前就做出了選擇，決定做個忠誠於民主陣營的科技守門員。
新聞小補帖：2000年的晶圓廠西進爭議
2000年前後，隨著中國改革開放深入，台灣內部曾掀起一波「戒急用忍」與「大膽西進」的路線之爭。當時台積電創辦人張忠謀等人雖對中國市場有興趣，但台灣當時剛完成首次政黨輪替，基於國安考量，對高科技產業赴中設廠設下嚴格限制（如N-1製程限制）。這項決策在當時飽受產業界批評，但回過頭看，卻成功將最先進的製程技術留在台灣，造就了今日台灣在AI時代不可撼動的關鍵地位。
訪談最後，焦點回到了經濟基本面，索爾金也拋出時下最熱門的話題：人工智慧（AI）的榮景是否會成為泡沫？以及中國經濟的衰退會如何影響習近平的決策？賴清德強調，應當透過國際合作實現「軟著陸」，並且設法推動長期的全球成長。2025年的台灣，確實高度受惠於AI浪潮，經濟成長率預估高達7.37%，與之形成鮮明對比的是中國經濟的疲軟，成長率僅勉強維持在4%左右。至於中國經濟的困境，賴清德則說，台灣真誠希望習近平主席專注改善中國人民的福祉、而非把心思放在領土擴張上，在應對經濟挑戰方面，台灣也非常願意提供幫助與合作（Taiwan is willing to help and to cooperate in addressing these economic challenges.）。
更多風傳媒報導
其他人也在看
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 21 小時前 ・ 932
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 436
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 9
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 17 小時前 ・ 88
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 6
高市「台灣有事論」改口？醫翻《日中聯合聲明》原文打臉
日本首相高市早苗在國會的「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她昨（3）日質詢時改口對「台灣是中國領土不可分割的一部分」表示理解與尊重，在《日中聯合聲明》的立場沒有改變，讓外界好奇是否改變態度？對此，精神科醫師沈政男找出條約的日本原文，分析真正含意。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 58
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 19
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 180
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 11
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 3 小時前 ・ 2
小蔥小草辛苦抖內 黃國昌卻住進億元豪宅？吳靜怡嗆：裝成蘇乞兒
據《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌一家在一年多前搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段的億元豪宅，該豪宅近70坪、管理費逾1.3萬元，多為金字塔頂端人士居住。時事評論員吳靜怡狠酸，民眾黨的最大破綻是偽裝成蘇乞兒，不斷跟小草、小蔥乞討。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 215
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 34
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 34