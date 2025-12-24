台灣能成為「下一個矽谷」？吳東昇曝3大要素集合：比任何國家都更有資格
「全世界還沒有第二個類似矽谷的生態系統完全成功過，但我相信，台灣成功的機率是最高的！」在新光幼獅InnovHUB充滿未來感的舞台上，新光合纖（1409）董事長吳東昇語氣堅定地說道。這場活動不僅是「蓋亞資本」的啟動儀式，更像是一場兩位產業老將—吳東昇與研華科技共同創辦人何春盛，從心所欲對台灣年輕世代與創業環境的深度對話與傳承。
硬體只是基礎「反骨精神」才是矽谷靈魂
談起矽谷，多數人看到的是晶片、技術與那斯達克指數，但身兼產業與法律背景的吳東昇，看到的卻是「文化」。他在致詞中特別秀出一張由太空拍攝地球的照片，那是1968年《Whole Earth Catalog》封面的經典影像，並以此帶出矽谷文化的精神領袖—Stewart Brand。
「大家可能比較熟悉Steve Jobs（蘋果創辦人），但Jobs（賈伯斯）的名言『Stay hungry, stay foolish』其實深受Stewart Brand影響。」吳東昇分析，矽谷的根基其實源自於嬉皮文化，是一種Counter-culture（反主流文化）。正是這種敢於挑戰權威、不按牌理出牌、甚至帶點叛逆的精神，才造就了矽谷源源不絕的創新傳奇。
他觀察到，現在的台灣年輕人已經跟過去「聽長輩話」的一代不同，他們更獨立、自信，擁有那一股矽谷必備的「反骨」與冒險特質。「以前我們寫 Coding，現在年輕人講 Live Coding；以前講 Cloud，現在出現 NeoCloud，這些新語言代表著新思維。」吳東昇認為，這種文化上的質變，比硬體建設更為關鍵。
為何台灣能成「第二矽谷」？關鍵在將失敗視為「勳章」
吳東昇進一步分析，過去台灣雖有強大的硬體供應鏈，但缺乏對失敗的包容，這曾是台灣複製矽谷模式的最大障礙。「以前在台灣，失敗會被譴責，甚至在公司裡搞砸了就完了；但在矽谷，失敗是被原諒的，甚至被鼓勵。」
如今，台灣的法律制度與社會氛圍正在劇烈翻轉。吳東昇指出，台灣的法律面已經允許重來，社會開始懂得欣賞冒險者。「失敗的經驗可以變成你的勳章（Badge of Honor），寫在履歷上反而證明了你的歷練。」他強調，當台灣原本就具備的「世界級製造硬體」，遇上願意承擔風險的「天使資金（如蓋亞資本）」，再加上新一代逐漸成形的「容錯文化」，這三大要素的聚合，讓台灣比任何國家都更有資格成為「第二個矽谷」。
「七年級生」不退休扮演產業「串聯者」與「父母」
這場活動的另一亮點，是吳東昇與其「老戰友」、研華科技共同創辦人何春盛的同台。何春盛幽默地說，吳董的白髮比黃仁勳還帥，兩人雖然都已年過七十的七「年級生」，但心情依然年輕，且都致力於陪伴年輕人。
吳東昇將新光與蓋亞資本的角色定義為「父母」而非「競爭者」。他強調，新光的目的不是要與新創爭利，而是要扮演「串聯者（Connector）」—把都市中心的資源串聯到工廠，把台灣的技術串聯到矽谷。「我們是來做根基（Root）的，希望透過資金與場域的挹注，讓台灣分散的產業點、線、面能夠完整串接。」
傳統產業的「Neo」轉身：纖維也能導電導磁
除了文化與資本，吳東昇也以新光合纖自身的轉型為例，展示傳統產業如何與高科技接軌。他提到，正如「雲端（Cloud）」演化出強調財富風險移轉的「NeoCloud」，傳統的纖維產業也在進化。「大家以為纖維只是保暖，但現在纖維可以導電、導熱，甚至帶有磁性。」
他透露，新光正積極思考將這些先進材料技術應用於無人機等新興載具上，透過與進駐InnovHUB的新創團隊進行跨領域（Cross-field）合作，激盪出外界想像不到的火花。這種傳產與新創的「大手牽小手」，正是台灣產業生態系最獨特的優勢。
金融視野：台灣法規需跟上「矽谷速度」
作為擁有證券業背景的企業家，吳東昇在會後受訪時，也對台灣的金融基礎建設提出了語重心長的建言。面對全球交易所紛紛延長交易時間、甚至那斯達克規劃23小時交易，以及穩定幣（Stablecoin）等新型態金融工具的興起，他直言台灣腳步相對保守。
「世界的腳步越來越快，資金流動不分晝夜。如果我們的法規阻礙了像Stablecoin這樣能增加交易效率的工具進入，或是交易制度無法與國際接軌，那將會是發展的阻礙。」他呼籲，台灣既然要在科技產業上領先，金融法規與交易制度也不能一直「跟人家不一樣」，必須展現出與矽谷同步的開放性與速度。
從打造硬體基地、注入天使資金，到倡議容錯文化與金融開放，吳東昇正試圖用他在產業界的影響力，串聯起一個容許冒險、鼓勵創新的生態系，證明台灣不僅是代工之島，更有潛力成為孕育獨角獸的東方矽谷。
