台灣能源政策與各國差異分析
針對美國川普（Donald Trump）重返白宮後的能源布局，及其對歐盟的能源建置意見，與台灣能源政策的差異分析如下，並提出強化台灣「能源自主性」與「安全性」的策略建議。
一、 川普能源政策 vs. 歐盟觀點分析
川普政策核心在於「能源主導權」（Energy Dominance），這與歐盟追求的「氣候領導力」存在顯著分歧：
川普政策 (2025-2029)：
化石燃料優先：主張放寬監管以增加石油、天然氣（LNG）及煤炭產量。
削弱綠能補貼：預期縮減《降低通膨法案》（IRA）對電動車及再生能源的補助，甚至可能再次退出《巴黎協定》。
對歐盟意見：川普曾提出價值約 7,500 億美元的能源交易，希望歐盟大量購買美國 LNG 以取代俄羅斯能源，但歐盟對此持保留態度，擔憂再度陷入對單一國家的能源依賴。
歐盟反應：
歐盟堅持「2040 氣候目標」，即便美國轉向，歐盟仍將推行「清潔電力戰略」（Clean Power Strategy）以維持產業競爭力。
二、 台灣能源政策與各國差異分析
台灣在國際能源地圖上屬於「孤島電力系統」，其政策路徑與美、歐、日、韓皆有不同：
比較維度
台灣 (2025/2050 目標)
美國 (川普 2.0 預期)
歐盟 (EU Green Deal)
核心路徑
增氣、減煤、展綠、非核
化石燃料擴張、減少再生能源干預
脫碳化、擴大風電與光電、發展氫能
核能立場
2025 走向非核，但評估新技術
支持傳統核能與 SMR 研發
將核能納入綠色分類法（部分國家）
主要差異
地理限制：缺乏跨國電網支援，對 LNG 存量極度敏感。
資源優勢：擁有自產頁岩油氣，具備出口主導權。
系統整合：歐盟各國電網互聯，具備極強的韌性分配能力。
三、 強化台灣能源自主與安全性的專家建議
針對川普時代引發的全球能源震盪，台灣應透過以下四大策略強化國安韌性：
分散 LNG 採購與增加戰備天數：
因應美國 LNG 產量增加，台灣應優化與美方的中長期合約，降低對特定地緣政治風險區（如中東）的依賴。
能源署已規劃將天然氣安全存量從 11 天提升至2027 年的 14 天以上。
加速部署「全時穩定」的在地綠能：
地熱與氫能：傳統風光電受限於氣候，應轉向研發具基載特質的先進地熱（目標 2030 年達 3GW）與氫能發電，降低燃料進口依賴。
儲能系統：預計 2027 年本土電池產能將達 13GWh，應強化儲能與電網的雙向調節。
電網韌性建設計畫 (2022-2032)：
投入 5,645 億元推動「分散式電網」，減少單一樞紐遭破壞導致的大規模停電，落實「力求分散、持續強固、加強防衛」三大主軸。
建立「氣候安全」兵推機制：
借鑑美智庫在日本舉辦的「清潔能源即國家安全」兵推，模擬在封鎖情境下，如何利用自產綠能維持核心產業（如半導體）的基本運作。
