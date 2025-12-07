台灣能源最脆弱！張善政：核三重啟若玩假的 會死很慘
台灣在半導體與ＡＩ科技產業領先全球，但能源韌性不足。具科技背景的桃園市長張善政直言，台灣最脆弱的是能源，未來發展ＡＩ、算力都需要電，不重啟核能，台灣未來產業發展的機會也會死，這是生死存亡的問題。
張善政接受本報專訪時直言，台灣不僅過度依賴天然氣發電是國家安全最大隱憂，也應投入改善供電基礎建設。他以軍事角度分析，台灣現在花很多錢在購買軍備，但對岸若要對台施壓，根本不需出兵，只要在海上攔截天然氣運輸船，「攔你兩個禮拜，你就斷氣了」。
經濟部核定台電對於核二廠、核三廠重啟進行自主安全檢查，被視為賴政府能源政策轉彎。張善政說，核三廠有機會重啟是正面訊息，「但仍要觀察是否玩真的？如果玩假的，台灣會死，會死得很慘」。
桃園市三座ＳＲＦ（固體再生能源）設廠爭議仍未解，張批評，當年讓業者進入桃園設廠，「根本就是急就章」，這些廠的排放標準與垃圾焚化爐相同，等於增加三座焚化爐，因中央體認到錯誤的能源政策，「才急著補這個洞」。
張善政說，桃園市要求比照歐盟最嚴格的排放標準，等環境部定出相關規範，已動工的ＳＲＦ廠須符合最新標準，「否則在我任內絕對不會放行」。
張善政指出，相較於蔡英文政府在能源政策上的「鐵板一塊，根本沒有希望」，賴政府確實在轉彎，核三廠有機會重啟是正面訊號，他認為與賴總統關係良好的和碩董事長童子賢扮演了重要角色，但仍要密切觀察「政策轉彎是否玩真的」。
