台灣脆弱家庭危機：2成難負擔基本生存 3成照顧者困於零工

▲「拍薑」等勞務工作是偏鄉長者少數可以從事的零工。

偏鄉阿嬤忍病換孫溫飽 台灣世界展望會盼社會伸援「紅包傳愛」

【記者 洪美滿／台北 報導】根據台灣世界展望會統計，在服務的4.4萬名脆弱兒少家庭中，有3成家庭主要照顧者無法工作或只能接受零（臨）工，這樣的狀況在體力有限的高齡照顧者身上尤為常見；進一步統計有近2成的家庭難以負擔基本的生存、教育或醫療開銷；當中更有15.5%的主要照顧者沒有任何保險，一旦照顧者生病或發生意外，兒少將面臨巨大的生存與經濟風險。

住在東台灣五歲的恩恩是台灣世界展望會的資助童，她的雙親失聯，照顧責任全數落在有高血壓與心臟病前兆的六旬阿嬤身上。陪伴恩恩的台灣世界展望會社工潘銘娜說，阿嬤一人要看顧三個孫子，能做的工作不多，最常做的是拍薑（把採收下來的薑上泥土拍掉，減少載運重量）、採釋迦這些臨時零工。

▲展望會社工帶著恩恩購買食材，為她補充營養。

需要工作的日子，阿嬤每天一大清早就要出門、虛弱的身體得忍耐天氣變化，每一次出工，都是拿命與健康換取一天的生活費，但阿嬤總念著：「不出去工作不行啊，不然家裡會沒有錢給三個孩子吃飯。」隔代教養的無奈加上經濟弱勢，是台灣不少偏鄉的樣貌，「偏鄉的工作機會本來就少，日薪也不高，沒有其他技術能力的阿嬤實在沒有選擇。」潘銘娜說出偏鄉長者工作的真實無奈，且像是恩恩阿嬤通常是從事季節性臨時零工，收入全看天氣與體力，一天最多賺1,000元到1,400元，一年能做的時間甚至不到兩個月，但阿嬤的手不能停，只要她停下手，家裡就少一筆收入，孫子的生活就陷入困境。

但社會仍有溫情，潘銘娜說，新年前夕，恩恩的資助人特別送來禮金，阿嬤為恩恩添購了一件紅色小洋裝。恩恩穿著新衣，在社工引導下，一字一句寫下回信：「謝謝資助人。」原來恩恩剛接受資助時，有明顯語言發展遲緩問題，只能發出單音節，短短一句話，每個字對她都不容易；而對阿嬤而言，能為孫子添一件新衣，而是難得的喘息。

▲恩恩努力進行語言復健。

台灣世界展望會透過生活、教育與營養扶助以及居家環境改善方案，逐步穩定恩恩一家與阿嬤的基本生活需求；雖然阿嬤仍需持續工作，但當支持與陪伴進來，家庭不再孤立，孩子才有機會可以好好成長。台灣世界展望會邀請社會大眾響應「紅包傳愛」行動，為像恩恩阿嬤一樣努力求生的家庭遞上溫暖支持，讓孩子平安生存長大，成為更好的大人。（照片台灣世界展望會提供）