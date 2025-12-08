台灣臨床試驗中心聯盟今成立 石崇良曝三贏策略

〔記者侯家瑜／台北報導〕由台北醫學大學及體系三家醫院(北醫附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院)與台中榮民總醫院共同發起的「台灣臨床試驗中心聯盟」(TACTC)今(8日)正式宣布成立，聯盟集結全台32家醫學中心與大型醫院，打造國家級臨床試驗合作平台，被視為台灣生技醫藥產業的重要里程碑。衛福部長石崇良也親自出席成立大會，並高度肯定此舉對病人、產業及國家競爭力都具有深遠意義。

石崇良表示，近年全球新藥研發迅速成長，更多治療趨向分子化與基因研究，而不同人種、地域可能存在反應差異，因此能否在本地執行臨床試驗，成為全球關注的重點。

他指出，新藥大廠在選擇臨床試驗場域時，最重視的就是「收案速度」。透過本次聯盟建立的標準一致、流程一致、單一窗口，不僅能提高效率，更能吸引更多國外藥廠將臨床試驗放在台灣執行。同時，對於具「未被滿足醫療需求」的病患而言，也能更早接觸到新藥，增加治療可能性。

石崇良也特別強調，聯盟不僅對國際合作有利，更能加速台灣本土新藥、學名藥與生物相似藥的開發，他說：「這是對產業發展、對病人、對國內學術研究三贏的策略。」

他感謝參與的32家醫療院所願意共同投入，並期待聯盟成為台灣生技與臨床試驗發展的新起點，「希望未來能持續加速推進，讓台灣在全球新藥開發領域占有一席之地。」

成立大會由台北醫學大學校長吳麥斯、台中榮總院長傅雲慶及所有聯盟會員代表共同出席。吳麥斯指出，台灣臨床試驗量每年僅約300到400 件，明顯落後韓國及澳洲每年逾千件的規模。臨床試驗是在嚴格倫理與法規下驗證醫療創新的必要程序，是衡量國家醫療與法規成熟度的重要指標，卻因制度效率不足，使台灣實力不輸人、案件卻追不上。

傅雲慶則說，先前衛福部帶領8家臨床試驗中心赴新加坡、澳洲考察後發現，最大瓶頸不在醫療能力，而在流程整合落後，包括多中心IRB審查時間過長、各院合約格式不一致等，增加國際藥廠在台開案成本。反觀澳洲以「單一審查、全國互認」的NMA機制與全國公版合約，加速試驗啟動；韓國也採類似作法，得以快速開案收案，成為吸引國際試驗的重要因素。

