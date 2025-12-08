台灣臨床試驗中心聯盟成立 推六大任務盼成亞太臨床試驗樞紐

台灣醫療技術領先全球，但臨床試驗規模卻落後韓國、澳洲。為提升效率與合作量能，集結全台32家醫療與研究機構成立的「台灣臨床試驗中心聯盟」(TACTC)今天(8日)成立，正式啟動台灣臨床試驗國家隊。該聯盟將推動六大任務，打造台灣邁向亞太臨床試驗樞紐。

由台北醫學大學、北醫體系3家醫院與台中榮總共同發起的「台灣臨床試驗中心聯盟」8日正式成立，該聯盟集結全台32家醫療與研究機構，包括23家醫學中心、2家準醫學中心、6家區域教學醫院及1所大學，凝聚跨院量能，並在政府政策與資源支持下，全力強化台灣臨床試驗的國際競爭力。

聯盟籌備共同召集人、台中榮民總醫院院長傅雲慶指出，台灣推動臨床試驗的最大瓶頸在於多中心流程缺乏整合，包括多中心倫理審查(IRB)耗時過長、各院合約格式不一致等，皆使國際藥廠在台啟動試驗的成本與時間提高。他指出，如果能在台灣就參與國際試驗，病人就可更早接觸尚未上市的潛力新藥，未來藥證審查也握有本土數據，審查速度與精準度都會提升。

聯盟籌備召集人、台北醫學大學校長吳麥斯表示，能否執行高品質的多國多中心臨床試驗是衡量國家醫療水準與法規成熟度的重要指標，然而，目前台灣每年僅約400件臨床試驗，顯著落後鄰近的韓國與澳洲每年超過1,000件的規模，甚至也輸給馬來西亞，關鍵原因在於制度與流程效率的限制。

吳麥斯指出，聯盟成立後，將優先推動六大任務，包括統一人體試驗IRB審查文件並強化C-IRB機制、制定臨床試驗合約標準範本、建置計畫主持人與主治醫師資料庫、打造全國性受試者招募平台、共同培育臨床試驗專業人才，以及促進亞太策略聯盟與國際多中心合作。

衛福部長石崇良表示，近年來新藥發展快速，考量人種與地域的差異，全世界都積極爭取新藥開發的臨床試驗在本地進行，以利新藥上市後更適用於當地民眾，也可讓病人提早使用到新藥。他希望未來有更多醫院加入該聯盟，透過標準一致、程序一致、單一窗口，加速收案速度，吸引更多臨床試驗在台灣執行，同時也可協助在地研究團隊與業者發展。他說：『(原音)我們也希望有台灣的新藥的上市，那麼也可以透過這個臨床試驗，不論是在新藥或者是學名藥，或生物相似藥的開發上面，透過這樣的聯盟加快收案，加快這個速度，那我覺得是對產業的發展也好、對病人也好，對國內的學術研究也好，都是win、win、win，是一個共贏的策略。』

吳麥斯表示，該聯盟將於明年上半年選定一項多國多中心第三期臨床試驗做為示範個案，驗證整合IRB文件、標準化合約、跨院收案與人才培育的實際成效，後續並將擴展至第二期與第一期試驗。他強調，台灣醫療實力早已達到世界級，只要制度更整合、流程更順暢，未來可望成為亞太臨床試驗樞紐。