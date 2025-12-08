台灣臨床試驗國家隊成立！加速新藥落地、提升臨床試驗件數

衛福部長石崇良（前排中）8日出席台灣臨床試驗中心聯盟成立大會，並與聯盟成員代表一起合影。（陳君瑋攝）

台灣臨床試驗「國家隊」啟動！台北醫學大學體系3家醫院、台中榮總共同發起「台灣臨床試驗中心聯盟」今日（8）正式成立，集結全國32家醫院、大學，目標提升我國臨床試驗數量至每年1千件。衛福部長石崇良表示，此舉有助加速新藥審核速度、提升新藥研發競爭力，讓病人提早受惠。

台灣臨床試驗中心聯盟由臺北醫學大學、體系三家醫院（北醫附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院）及台中榮民總醫院共同發起，集結全台32家醫療與研究機構，包括23家醫學中心、2家準醫學中心、6家區域教學醫院及1所大學。

衛福部長石崇良（中）、台北醫學大學校長吳麥斯（左）、台中榮總院長傅雲慶（右）。（李念庭攝）

衛福部長石崇良今日出席活動表示，此聯盟成立是重要里程碑，近年新藥發展快速，並朝分子化或基因研究，不論是標靶藥物或基因研究，都存在地域性跟種族差異，因此全世界都在爭取新藥開發臨床試驗在本地進行，考慮人種、地域差異讓更多當地人適用，同時讓更多病人有機會提早使用到藥物。

石崇良說，台灣自113年起補助設立8家「卓越臨床試驗中心」及聯合IRB，今臨床試驗聯盟成立、更多醫院加入， 讓標準和程序一致，不論是在新藥、學名藥或生物相似藥開發上，有助加速未來收案速度，並吸引更多臨床試驗在台執行，對國內學術研究也有好的影響，達成「三贏」策略，提升整體競爭力。

聯盟籌備召集人、北醫校長吳麥斯指出，臨床試驗是在嚴格倫理與法規監管下，驗證創新醫療安全性與有效性的程序。除了「速度」，「數量」也很重要，然而目前台灣每年僅約400件臨床試驗，顯著落後韓國與澳洲每年超過1000件的表現，日本、新加坡也持續維持成長。

「台灣實力不輸人，案件數卻追不上」，吳麥斯表示，關鍵原因在於制度與流程效率限制，多中心流程缺乏整合，包括多中心倫理審查（IRB）耗時過長、各院合約格式不一致等，導致國際藥廠在台啟動試驗的成本、時間提高。

吳麥斯表示，希望未來有機會將臨床試驗件數，提高到每年至少1千件。聯盟成立後，將優先推動6大任務，包括統一人體試驗IRB審查文件並強化機制、制定臨床試驗合約標準範本、建置計畫主持人與主治醫師資料庫、打造全國性受試者招募平台、共同培育臨床試驗專業人才、促進亞太策略聯盟與國際多中心合作。

台中榮總院長傅雲慶表示，明年上半年將選定一項多國多中心第三期臨床試驗作為示範個案，驗證整合IRB文件、標準化合約、跨院收案與人才培育的實際成效，後續並將擴展至第二期與第一期試驗。

