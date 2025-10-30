台灣自主研發氫能巴士啟航 續航450公里造價低於國際行情

南部中心／綜合報導

第一輛有台灣自主研發的國產氫能巴士，30日在高雄市議會舉行啟航典禮，這輛氫能巴士除了電池是日本製造，其他關鍵零組件全都是由台灣國產，可以連續駕駛450公里，造價也低於國際行情，業者接下來也將到巴黎參展，並到德國進行整車系統驗證。

台灣首輛國產氫能巴士，30日在高雄市議會亮相，之後將前往巴黎參展。（圖／民視新聞）

找來舞獅團為氫能公車送上祝福，台灣第一輛國產區市區氫能巴士，週四在高雄市議會亮相，不少議員也特地來參觀，了解其中的獨特之處，民進黨高雄市議員林智鴻表示，「全台第一個氫能巴士打造出來，跟上世界的腳步，這是一個非常重要的時刻，所以我們今天很感謝他們，特別在這個出發前來到議會。」

跟一般油車不同，氫能公車是從加氣孔注入氫氣，一次加滿可以連續開超過450公里、時速最高超過90公里，造價1300萬，約其他國家最高售價的一半，除了使用日本電池，其他關鍵零組件，全都是國產，氫谷動能董事長鄭英豪指出，「它可以說是我們結合了全台灣智慧，全台灣各地方的智慧共同組造而成，它將來的競爭力，是可以說是直接可以比肩國際。」

鄭英豪還說，「因為要參加巴黎國際展，十年來的第一次，所以我們也藉這個機會，把台灣的風景全部放在上面。」而這輛國產氫巴，接下來也將前進法國參展，並到德國進行整車系統驗證，希望打開歐洲外銷市場，而台灣第一座加氫站也將落腳高雄楠梓，業者就盼可以普及加氫站，讓氫能車推動台灣淨零轉型。

