台灣自主研發氫能巴士啟航 續航450公里造價低於國際行情
南部中心／綜合報導
第一輛有台灣自主研發的國產氫能巴士，30日在高雄市議會舉行啟航典禮，這輛氫能巴士除了電池是日本製造，其他關鍵零組件全都是由台灣國產，可以連續駕駛450公里，造價也低於國際行情，業者接下來也將到巴黎參展，並到德國進行整車系統驗證。
台灣首輛國產氫能巴士，30日在高雄市議會亮相，之後將前往巴黎參展。（圖／民視新聞）
找來舞獅團為氫能公車送上祝福，台灣第一輛國產區市區氫能巴士，週四在高雄市議會亮相，不少議員也特地來參觀，了解其中的獨特之處，民進黨高雄市議員林智鴻表示，「全台第一個氫能巴士打造出來，跟上世界的腳步，這是一個非常重要的時刻，所以我們今天很感謝他們，特別在這個出發前來到議會。」
台灣首輛國產氫能巴士，30日在高雄市議會亮相，之後將前往巴黎參展。（圖／民視新聞）
跟一般油車不同，氫能公車是從加氣孔注入氫氣，一次加滿可以連續開超過450公里、時速最高超過90公里，造價1300萬，約其他國家最高售價的一半，除了使用日本電池，其他關鍵零組件，全都是國產，氫谷動能董事長鄭英豪指出，「它可以說是我們結合了全台灣智慧，全台灣各地方的智慧共同組造而成，它將來的競爭力，是可以說是直接可以比肩國際。」
台灣首輛國產氫能巴士，30日在高雄市議會亮相，之後將前往巴黎參展。（圖／民視新聞）
鄭英豪還說，「因為要參加巴黎國際展，十年來的第一次，所以我們也藉這個機會，把台灣的風景全部放在上面。」而這輛國產氫巴，接下來也將前進法國參展，並到德國進行整車系統驗證，希望打開歐洲外銷市場，而台灣第一座加氫站也將落腳高雄楠梓，業者就盼可以普及加氫站，讓氫能車推動台灣淨零轉型。
原文出處：台灣自主研發氫能巴士啟航 續航450公里造價低於國際行情
更多民視新聞報導
極端氣候成「新常態」 賴清德拚明年發布2050年循環經濟路徑圖
粿粿出軌「啦啦隊卡掀拋售潮」！他開價4位數酸：含孕
冬天除濕機別亂用！符合1條件可「人機同室」
其他人也在看
巨星殞落...王月：坣娜永存心中 郁方：很大的遺憾
台北市 / 綜合報導 歌手坣娜驚傳16日已經不幸離世，享年59歲，圈內藝人王月受訪時，表示真的非常遺憾，認為是一代巨星的殞落；而郁方則透露，一直都知道她身體不好，但聽聞消息還是很驚訝。雖然坣娜的家屬都低調沒有證實，但身旁好友紛紛悼念，也傳出追思會將在12月15日舉行。而坣娜的好友之一，曾是唱片監製的彭斯民，更在臉書公開，坣娜生前未公開的遺作。歌手坣娜說：「謝謝你曾經愛過我，你的付出，我曾不明瞭。」謝謝那些，曾經愛過坣娜的大家，聽到熟悉的歌聲，但不太熟悉的旋律，原來這是她生前最後一首歌。歌手坣娜說：「如果你現在遇見了我的我，請給我一個擁抱，不要拒絕我。」沒人能抗拒坣娜的魅力，曾是唱片監製的彭斯民，在社群曝光坣娜遺作，他感慨地說專輯名叫「璀璨」，無奈最後因故沒能發行，也沒想到在坣娜過世後，這作品才終於見光。歌手坣娜(2021.4.17)說：「再抱緊抱緊一點，貼著我胸前，不想聽你說再見。」說了再見，卻是再也不見，2021年坣娜舉行出道後首場演唱會，只是初登場就成絕響，讓圈內好友感慨萬千。藝人郭子乾說：「(曾經)在她的婚禮上面演出這樣，聽到這個消息，真的很震驚。」藝人王月說：「她一直那麼優雅的活著，所以我覺得，她是會永遠活在我們心中的。」畢竟坣娜不愧為一代女神，唱紅許多經典歌曲，可以說是六七年級生，共同的美好回憶，無奈她曾遭遇車禍，又深受紅斑性狼瘡所苦，甚至傳出三年前罹患胰臟癌，身體狀況每況愈下。藝人郁方說：「我知道她一直都是很低調的，而且我知道，她身體一直都很不好，然後她一直都是在，所以其實看到這個新聞是有點訝異，我覺得對大家來講，都是一個很大的遺憾。」16日坣娜飛往天堂自由，她在先生懷裡安息，從病痛中解脫，但留給世人無限遺憾。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
足球運彩分析》10/31 拉齊歐靠防守回穩中 比薩斜塔站不穩義甲殿堂
本週五大聯賽在周中都各有安排，西班牙國王盃還在中期階段，強隊都還沒上陣；英格蘭比的是聯賽盃，德國比德國盃。而義甲跟法甲則是安排周中的聯賽。31日凌晨的比賽不多，台灣運彩在01：30與03：45都安排義甲的單場+場中，01：30是薩索羅@卡利亞里，03：45這場是升班馬比薩在主場迎戰拉齊歐。Yahoo運動運彩通 ・ 13 小時前
終極戰士：殺戮星球 (演員催票篇) | 電影預告
二十世紀影業科幻驚悚年度鉅作《終極戰士：殺戮星球》經典IP「終極戰士」回歸大銀幕，這回卻前所未有地從掠奪者淪為獵物，也首度從以往人類主角轉換成他的視角，身置殘酷的宇宙壯闊獵場 ，他唯有背「血」一戰才能生存！連場動作與視覺特效也全面升級，絕對也會令驚悚動作片迷大呼過癮！ 本片亦為銀幕科幻驚悚動作傳奇《終極戰士》面世將屆40年來的最新篇章，要能夠「身歷其痛」地體驗超快感史詩冒險，勢必親眼在大銀幕上見證！ 上映日期：2025-11-06Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 13 小時前
美國跨州議會領袖團訪台南 黃偉哲端出台南水果交流
南部中心／綜合報導由美國中西部四個州所組成的跨州議會領袖團，30日到台南，並拜會市長黃偉哲，黃偉哲不但端出台南的當季水果，招待遠道而來的貴賓，更說希望在文化、體育及商業等各方面，彼此能有更多更深入的交流。民視 ・ 15 分鐘前
川習峰會藏玄機！美國握主導權 韓淪配角出場地
川習峰會藏玄機！美國握主導權 韓淪配角出場地EBC東森新聞 ・ 10 小時前
來台參加同志遊行被問「于朦朧」！程青松嗆：腦子不好使
大陸男星于朦朧墜樓亡超過1個月，導演程青松即便PO不在場證明和揚言提告，仍因在于朦朧墜樓當日發文「好吃」，遭懷疑涉案。最近，程青松在社群透露自己來台參加同志大遊行，留言區卻有網友問他有關于朦朧的事，程青松忍不住發脾氣，怒嗆網友「腦子不好使」。中時新聞網 ・ 1 天前
仁寶投資美國德州設製造基地 擴張北美布局
（中央社記者吳家豪台北30日電）代工廠仁寶今天宣布在美國德州進行策略性投資，仁寶100%持股子公司Compal USA Technology Inc.（CUT）已獲董事會核准，將於德州泰勒市（Taylor）與喬治城（Georgetown）兩地簽署租賃協議，展開新據點建置，藉此強化北美市場布局及提升全球供應鏈韌性。中央社 ・ 8 小時前
全球首例！中法專家遠端操控機器人 「跨1萬公里」動心臟手術
中國大陸廈門大學附屬心血管病醫院（廈心醫院）與法國波爾多大學醫院合作，於23日成功完成全球首例跨國遠端機器人輔助心臟介入手術。這項突破性手術跨越超過1萬公里距離，由法國醫師遠端操控位於廈門的機器人系統，為一名中國病患進行心臟手術，被認為是全球醫療史上的重要里程碑。中天新聞網 ・ 13 小時前
陳光復表揚全運會澎湖羽球代表隊 (圖)
114年全國運動會澎湖縣羽球代表隊表現出色，縣長陳光復（中）30日在縣府接見選手與教練，並頒發獎勵金，肯定他們在賽場上全力以赴、為澎湖爭光的傑出表現。中央社 ・ 8 小時前
立陶宛前外長肯定台灣強化防衛 提升全社會韌性
（中央社記者楊堯茹台北30日電）美智庫「大西洋理事會」訪團來台，外交部長林佳龍今天接見時表示，面對中國升高台海與區域緊張，台灣為維持現狀奮戰不懈。立陶宛前外長藍斯柏吉斯則肯定台灣在強化防衛及提升全社會韌性進展。中央社 ・ 7 小時前
大馬歌手飽受「耳石症」病痛糾纏！身體失衡天旋地轉
馬來西亞創作歌手林宇中迎來出道20週年，日前登上廣州中央車站展演中心舉辦「靠岸20」巡迴演唱會廣州站，以溫柔嗓音與誠摯音樂陪伴歌迷重溫青春記憶，更獻上全新單曲〈耳石〉首唱，透露創作靈感源自他罹患「耳石症」的親身經歷。鏡報 ・ 9 小時前
全國中正盃籃球賽 225隊苗栗熱血開戰
114年全國中正盃大學暨中學籃球賽自10月29日至11月9日在苗栗開打，共有全國225隊4千多位選手參賽，苗栗縣長鍾東錦今（30）日上午為高男組比賽開球，邀請喜歡學生籃球比賽的民眾蒞臨感受選手場上拚勁，也一遊苗栗的好山好水。苗栗縣籃球協會總幹事吳喜松指出，全國中正盃大學暨中學籃球賽，是全國聯賽之外最自由時報 ・ 13 小時前
年度冬季農游盛會從美濃白玉蘿蔔季開始
【互傳媒／記者 宋天來／ 高雄 報導】美濃地理環境及氣候條件得天獨厚，一年四季都蘊藏了豐富的農作物，經過十幾年互傳媒 ・ 3 小時前
菲籍移工縱火砍死同事判15年 二審駁回上訴
彰化縣和美鎮一間紡織公司的菲律賓移工尼克，懷疑同鄉的同事格雷恩造謠，造成他與妻子婚姻破裂，前年11月朝格雷恩房間潑灑汽油並放火，見他想逃離火場還持鐮刀攻擊，造成格雷恩全身燒燙傷、多處刀傷送醫不治，同寢室的羅杰則是二度燒傷獲救，彰化地院國民法官一審依殺人罪判處15年徒刑；經上訴二審，台中高分院今天宣判自由時報 ・ 9 小時前
台灣媽祖廟參加湄洲島遶境 陸委會憂統戰
為紀念媽祖羽化升天一千零三十八週年，媽祖故鄉大陸湄洲島，湧入成千上萬名信眾，還有來自台灣多家媽祖廟代表，包括大甲鎮瀾宮、新港奉天宮等，約600名信眾共襄盛舉，不過陸委會提醒，大陸可能藉由宗教活動進行統戰，呼籲信眾參與交流要提高警覺。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
冬粉熱量低？「料理方式錯誤」恐增高血壓風險
秋冬季節天氣轉涼，冬粉成為麻油雞或薑母鴨等暖胃料理的常見配料，許多人因其熱量比白飯低而選擇食用。然而，營養師老辜指出，冬粉雖給人「低熱量」的印象，但若以炒、涼拌、麻辣等方式烹調，往往會攝取過量的鈉，增加高血壓風險。中天新聞網 ・ 14 小時前
賴清德逼正國會造反？林佳龍突挺林岱樺 郭正亮曝背後真意：這只是假動作
正國會掌門人、外交部長林佳龍29日率派系成員，在臉書發文力挺立委林岱樺參選高雄市長，讚她「有為有守、不貪不取」，引起政壇熱議。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》指出，正國會真正的目的其實不是林岱樺，而是藉著支持她的動作，來項莊舞劍威脅黨主席賴清德，其他縣市長參選人「至少要給我一個說法」。郭正亮表示，最近民進黨內的消息幾乎都對正國會不利，像總統府副秘書長......風傳媒 ・ 6 小時前
羅志祥斷聯球友王子5年 聞不倫粿粿：我沒資格評論
羅志祥今（10╱30）舉辦出道以來首支台語歌曲〈作伙〉MV首映會，他飾演在廢棄車廠打工的男人，還被騙走5萬元，他透露曾投資被騙，「我們有協調過，我就不提他的名字，我答應過他不會再提那件事情，金額蠻大的，但無所謂，我有學習到一堂課」。並坦言已與對方斷交。而昔日好友王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控與粿粿「婚內出軌」，他說有看到新聞，直言：「但說真的，我沒資格去評論別人的事情。」太報 ・ 8 小時前
國產氫能巴士整車海外參展 台灣進軍全球市場
（中央社記者林巧璉高雄30日電）新創公司「氫谷動能」今天在高市議會舉辦首輛國產氫能巴士啟航儀式，此輛氫巴將赴法國巴黎參展，並至德國進行國際認證。這也是台灣首次以整車身分參加氫能國際展。中央社 ・ 16 小時前
怪物颶風美莉莎 侵襲巴哈馬群島
美莉莎雖然沒有登陸海地，卻引發了嚴重洪水，南部沿海城鎮小戈阿沃首當其衝，至少80棟房屋被毀，160多動受損，全國有超過1萬1千人流離失所，至少 25 人罹難，18人失蹤。目前美莉莎已減弱為一級颶風...大愛電視 ・ 11 小時前