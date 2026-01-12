台灣自來水品質拉警報？監察院點名自來水驗出「塑膠微粒」須檢討 水利署說話了

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

監察院公布調查報告指出，台灣對於近年塑膠微粒及塑化劑影響欠缺積極因應作為，並點名包括自來水淨水場之飲用水、原水均有檢出塑膠微粒，至今卻未納入定期水質監測，已函請行政院督促相關單位檢討。經濟部水利署今（12）日對此回應，現行淨水處理流程，包括混凝、沉澱與過濾等方式，均可有效去除微型塑膠顆粒。現行淨水處理流程，包括混凝、沉澱與過濾等方式，均可有效去除微型塑膠顆粒。

監察院點名包括自來水淨水場之飲用水、原水均有檢出塑膠微粒，至今卻未納入定期水質監測。（示意圖）

水利署指出，有關監察院表示「台灣自來水淨水場飲用水及原水都恐有塑膠微粒疑慮」，已積極輔導台水等自來水事業持續強化淨水操作與管理，確保供水品質；另依環境部國家環境研究院歷年調查結果顯示，106年（10處）、107年（80處）及114年（34處）調查之飲用水中微型塑膠平均值約為0.44至1根／公升，明顯低於國際平均值4.34根／公升，亦遠低於瓶裝水平均值約315根／公升，亦顯示國內自來水水質相對穩定。

水利署強調，將與台水公司等自來水事業單位，持續關注微型塑膠相關研究、國際管理趨勢及標準檢測方法之發展，配合環境部政策方向、法規制度檢討及調整與科學研究進展 ，逐步精進檢測技術與水質管理措施，以加強淨水處理作業，進而降低飲用水之塑膠微粒風險，保障民眾安心用水。

