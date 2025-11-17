台灣自動化科技教父徐佳銘辭世、享壽86歲 盟立集團證實

台灣科技大廠、上市公司盟立（2464），今（17）日發出重大訊息公告，獨立董事徐佳銘逝世，享壽86歲，遺缺待補選。

曾任建國科技大學校長、有「國內自動化科技第一人」的徐佳銘辭世，享壽86歲。（圖／建國科技大學臉書）

據了解，徐佳銘在今年5月獲選盟立的獨立董事，原本任期到2028年5月25日，不過盟立在今日早上，接獲徐的家屬通知他安詳辭世消息，因此稍早發出重大訊息公告。

徐佳銘是德國柏林工業大學機械學院機械工程學系工程博士，曾任逢甲大學工業工程研究所所長與自動控制工程研究所所長、行政院生產自動化指導小組執行秘書、工研院機械工業研究所所長、經濟部生產自動化執行小組執行秘書、新典自動化股份有限公司董事長、元智大學自動化科技中心主任、行政院國家太空計畫室主任、大明機械股份有限公司總工程師、國科會太空計畫室發展規劃小組執行秘書、建國科技大學校長。

建國科大在臉書悼念，「我們懷著無限的敬意與深切的思念，共同追憶已故的建國科技大學前任校長徐佳銘博士」，徐佳銘也是台灣自動化科技教父、自動化科技先驅，被喻為是「國內自動化科技第一人」，更是將這項核心技術引進並奠定我國產業基礎的先驅與領航者。

徐佳銘是台灣第一顆人造衛生《華衛一號》得以發射升空的重要催生者。（圖／翻攝自國家文化資料庫）

除了在自動化領域成就卓越外，徐佳銘更是我國太空科技關鍵推手，他曾任國家太空計畫室主任，負責中華衛星計畫的規劃與執行，還是台灣第一顆人造衛生《華衛一號》得以發射升空的重要催生者。

建國科技大學在臉書發文還提到，徐佳銘校長對於建國科大的貢獻無法磨滅，不僅曾任工程學院院長，更以其宏觀視野和紮實學術背景，帶領學校改制為科技大學的關鍵推手。他為學校的發展擘劃了方向，大幅提升了建國科技大學在技職教育領域的地位。

佳銘擔任機械所所長（圖左）時，曾為李登輝前總統解說技術 。（圖／翻攝自國家文化資料庫）

臉書還透露，我們永遠記得徐校長對年輕人的勉勵：「驚驚（閩南語，意指害怕）不會得獎，年輕人要有自信、百分百努力，膽識要夠，一定會有成功的時候」。這份自信、努力與膽識，正是他留給我們最珍貴的精神遺產。

