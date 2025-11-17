台灣自動化「科技教父」徐佳銘辭世、享壽86歲 盟立集團證實了

​台灣自動化「科技教父」徐佳銘辭世，享壽86歲。半導體自動化設備大廠盟立集團稍早證實，「我們懷著沉重且不捨的心情，本公司董事徐佳銘先生，已於近日安詳辭世」。建國科技大學也在臉書悼念，「我們懷著無限的敬意與深切的思念，共同追憶已故的建國科技大學前任校長徐佳銘博士」。

​徐佳銘畢業於德國柏林工業大學機械學院機械工程學系工程博士，曾任逢甲大學工業工程研究所所長與自動控制工程研究所所長、行政院生產自動化指導小組執行秘書、工研院機械工業研究所所長、經濟部生產自動化執行小組執行秘書、新典自動化股份有限公司董事長、元智大學自動化科技中心主任、行政院國家太空計畫室主任、建國科技大學校長。今年5月獲選為盟立的獨董。

盟立集團在臉書哀悼，「我們懷著沉重且不捨的心情，告知一則重要訊息 : 本公司董事徐佳銘先生，已於近日安詳辭世。徐佳銘董事一生睿智，以卓越的遠見、深厚的經驗與無私奉獻的精神支持著盟立集團走過無數重要的時刻，在公司全體同仁心中留下了溫暖而堅定的印象。徐佳銘董事的貢獻不僅深植於集團發展歷程中的每一個環節，更是國家推動自動化科技及太空科技的關鍵推手。盟立以感恩的心，緬懷他一生的付出。願，徐佳銘董事安息」。



建國科技大學也在臉書發文悼念，​徐佳銘的一生是台灣科技發展史上璀璨而關鍵的一頁，他不僅被譽為「國內自動化科技第一人」，更是將這項核心技術引進並奠定我國產業基礎的先驅與領航者。早在民國七十年代，他便擔任「行政院生產自動化指導小組」執行秘書，並主導工研院機械研究所長達九年，親手擘劃了台灣自動化技術發展的宏偉藍圖，他深厚的學養，來自德國柏林工業大學的機械工程博士學位，讓他得以站在國際科技的最前端。

