台灣自媒體人到雲南體驗潑水節 賞秀麗臨滄市美味咖啡+茶園
【記者 蔡叔涓／雲南臨滄 報導】四月的雲南，最熱鬧的當然就是歡樂的潑水節，第四屆「情牽兩岸 · 滇台同行」台灣新媒體人臨滄行活動，昨（13）日在雲南省臨滄市啟動，由台灣到雲南的30多位自媒體博主和東森電視、台灣好報等兩岸媒體代表，展開為期6天的多彩民族文化體驗之旅。
在目前台灣和雲南沒有直航情況下，許多台灣旅客都必須經過中轉才能飛到昆明，但是所有參加的台灣自媒體人不覺得辛苦！而是很興奮要感受一下「有一種叫雲南的生活」，對他們而言，雲南的風、雲南的過橋米線，雲南秀麗風光＋咖啡、普洱茶，都是他們期待已久，終於親臨雲南來體驗了。
▲臨滄的台企雙江天福茶業是目前臨滄市規模最大的普洱茶加工企業。
在雲南活動期間，30多位團員將深入走訪昆明、臨滄兩地，體驗生態旅遊和農文旅產業，還會探訪非遺文化和茶文化，賞略雲南的自然人文風光，和近年雲南省快速發展的社會經濟，了解雲、台兩地交流融合成果。
活動第一站是搭高鐵前往臨滄市，這個位於雲南省西南邊境，因緊鄰瀾滄江而得名的城市，與緬甸接壤，是世界茶樹重要地理起源中心和栽培起源中心，茶樹資源豐富，是茶樹種質資源天然基因庫。這裡也是雲南重要產茶區之一，據說行銷各地的普耳茶，有三分之一全是這裡出產的。
▲在雲南省滇西縱谷區有一座美麗城市臨滄市，茶香、咖啡香滿溢。
臨滄市有個超長的縣名：「臨滄市滄源佤族自治縣」，因為這裡是雲南20多個少數民族共同居住地，多元民族，文化絢麗多彩。其最引人入勝的便是得天獨厚的生態環境；這裡森林覆蓋率超過70%，空氣品質優良率常年保持100%，年平均氣溫在18-20℃之間，是名副其實的天然氧吧和療養勝地
臨滄地處橫斷山系南延部分，屬滇西縱谷區，有瀾滄江與怒江兩大水系，終年陽光照充足，雨量充沛，冬無嚴寒，夏無酷暑，四季如春，有「亞洲恒溫城」之稱。高山雲霧出好茶，這小小一葉，是臨滄當地鄉村振興的支柱產業。近年來，在深化茶葉產業供給側結構性改革中，臨滄持續探索數字化轉型，讓茶香不斷飄出大山，走出一條「新茶路」。
所以，活動第一天，自媒體團特別去探訪了進駐到雲南臨滄的台企雲南雙江天福茶業公司，這是目前臨滄市規模最大的普洱茶加工企業，集古茶樹保護、科研創新、生產加工與茶旅融合於一體。
據介紹，林滄市雙江天福成立於2022年9月，是台企天福集團深化普洱茶產業佈局的重要基地。公司占地120畝，集茶葉生產、包裝、倉儲、文化培訓、研學旅遊及科研於一體，是臨滄市規模最大、功能最全的普洱茶加工園區。
自媒體團一行走進天福智慧化生產車間，參觀先進的生產設備有序運作，各環節生產線緊密銜接，全程以高標準流程規範操作，盡顯天福對茶葉品質的嚴苛把控，堅持「匠心造好茶」的執著追求。
在雙江天福茶史館內，眾人從館中典藏與茶歷史介紹中，瞭解博大精深的中華茶文化，在一幀幀展陳中，讀懂了茶的文化深度。（照片記者蔡叔涓攝）
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