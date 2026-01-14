【商家指南推廣專題】

圖片由得易楊楊觀光果園提供

現代人越來越講究蔬果的栽種方式，希望從每天攝取的食物中獲得實質營養，創立於2019年的「得易楊楊農產企業社」便因堅持無毒種植、純淨食材理念，而備受消費者關注，他們除了種植多種有機作物，也提供水果禮盒團購宅配服務，是許多企業與家庭信賴的台灣自產自銷有機水果推薦品牌。

「得易楊楊觀光果園」的創辦人楊先生認為，要提升身體免疫力，必須從真正純淨的食材開始，他看到市面上許多產品為了延長保存、增加外觀吸引力或提高產量，而過度使用化學添加物及農藥，便決心以最自然的方式種植有機農產品，打造台灣自產自銷有機水果推薦品牌。多年來，他們堅守「優質、健康、營養」的理念，專注生產無毒、安全的作物，希望消費者都能輕鬆獲得純天然的健康選擇。

「得易楊楊觀光果園」目前共有五大產區，分布在新竹縣寶山鄉寶二水庫周邊、新竹縣寶山國小附近、新竹縣寶山雙胞胎井及寶二水庫附近，以及橫山鄉九讚頭、苗栗公館後龍溪旁。由於皆鄰近寶山水庫及溪畔，氣候、土壤與環境條件十分優越，且果園的週圍大多為原始森林，清心自然無污染，使果園能以「無農藥、用有機肥料」的方式栽種，雖然人工除蟲耗時又費力，但「真正無毒的作物才值得端上餐桌」的信念深植楊先生心中，也是品牌多年來的堅持。

果園以自產自銷有機水果，並且以柑橘類水果為主，每年依節氣與自然生長週期栽植不同品種，全數皆通過有機轉型期認證。另有水果禮盒團購宅配，季節作物包括：

桶柑（1月中旬～3月初）

椪柑（12月）

柳丁（12月中～1月中）

砂糖橘（12月初～1月）

海梨柑（1月中～2月中）

茂谷（2月中旬～3月）

葡萄蜜柚（10月中旬～11月）

帝王柑（1月）

文旦柚（9月）

白柚（12月）

甘蔗（1月～4月）

玉米（1月～12月）

紅棗（7月～8月）

綠竹筍（4月～9月）

除了多樣水果，果園也採無農藥及有機肥料方式耕作稻穀。另外，品牌的特色作物「綠寶石有機葡萄蜜柚」，為新竹寶山獨家產物，果肉飽滿多汁、含豐富維生素C與礦物質，是許多家庭盛產季必買的天然水果，另一項明星產品「糙米米穀粉」採用自己農場所生產的日曬香米細磨製成，保留稻米原有的營養，不含麩質，可取代一般麵粉用於甜點烘焙，是麩質過敏族群的安心選擇。

「新產品水果冰棒原汁原味，原料來自於得易楊楊觀光果園自產自銷有機水果製作而成，品質上看得見。」同時，得易楊楊觀光果園提供全台水果禮盒團購宅配服務，若無法親臨果園採買，也能輕鬆透過網路或電話訂購，在家即可收到健康無毒的水果，且創辦人強調自己不追求誇張的甜度，更在意「純天然、無添加、無化學殘留」的真實風味，致力帶給消費者自然的原味。

如果您正尋找適合節慶贈禮、有機水果推薦品牌，以無毒栽種、有機理念與堅持原味的精神，替消費者把關每一口的安全，更透過水果禮盒團購宅配服務，將純淨天然的健康水果送到消費者手中。

店家名：得易楊楊觀光果園

聯絡電話：0920-376-930

地址：新竹縣寶山鄉寶山村寶山路一段267巷1之1號

營業時間：週一至週日06:00~18:00

官網：https://rink.cc/2cclx

LINE：https://rink.cc/17o6n

