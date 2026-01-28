台灣自行車王國搖搖欲墜？他從「地標級店面熄燈」看產業變化：帳面已虧50%

2026新年台股漲勢未歇，昨（27）日在晶圓代工龍頭台積電（2330）領軍下，台股最終上漲253點，收在32317點，晶圓代工廠聯電（2303）同步受惠接連大漲超過17%，收在76.2元。在其餘產業方面，「股人阿勳」今在臉書粉專中以「剝削外工爭議 + 庫存未銷 + 中國低價競爭 + 美國關稅，台灣自行車王國搖搖欲墜 ！？」對自行車產業龍頭巨大（9921）進行分析，表示巨大已是典型的「自行車景氣循環＋產品升級循環」股。

​「股人阿勳」提到，2025年11月，位於台北大安森林公園旁、營運超過45年的捷安特門市「102單車」宣布熄燈，全店3折出清，這家開了超過半世紀的單車店，店主的道別文勾起許多在地人的回憶。雖說表面上是租約到期，但卻反映出，疫情紅利退去、實體通路壓力上升、自行車市場從熱到冷卻的現實。而若連地標級的捷安特門市都熄燈，那巨大自然也難擋寒冬。

​1990年代，台灣享有「自行車王國」美譽，而後逐漸轉型為高階自行車及電動輔助自行車（e-bike）的研發與生產。股人阿勳回顧，昔日台灣1年出口超過千萬輛、全球市占第一的年代，已成歷史；從2023年起，台灣整年自行車出口量首度跌破百萬輛，量級直接縮水，其中巨大和美利達雖2025年前3季仍然維持獲利，股價卻雙雙跌破15年線，巨大股價低於2010年、美利達也回到2012年附近的價位，市場已經用價格表決「不再給王國溢價」。

自行車產業難重返高峰？該攤提還是賣掉停損？

股人阿勳進一步說，或許有人會說這是疫情後去庫存，然而，在產業打滾超過半世紀的建大總裁楊銀明卻直言「春燕不會再回來」，意即這已非單純庫存循環，而是結構性的位移。股人阿勳分享，巨大是他個人虧損最嚴重的股票，成本約在180元，但如今帳面已經有50%的虧損。至於該賣或該繼續攤提？他分析，巨大目前屬於景氣谷底，但去庫存進入尾聲，靠電動車與新通路逐漸修復的公司，並非要倒，但也不是高成長股，要賭能成反疫情高峰榮景，可能不切實際；但他也說，若用庫存循環＋E‑bike成熟化的角度看，巨大比較像是一檔「還有護城河、但需要時間」的公司。

