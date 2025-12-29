台灣自行車王國潰敗？2大廠股價跌回10年前 專家揭雙重挑戰：並非完全沒救

​台灣曾以「自行車王國」（腳踏車）聞名於世，不過近年來從千萬輛出口到跌破百萬輛，台灣自行車外銷正逐漸在走下坡。對此，財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，它點出，台灣自行車2大廠股價跌回10多年前，主因遭遇「雙重打擊」，再回不到到疫情那段時間的榮光了。​



位於台北市信義路三段102號的「比揚單車（原102單車）」捷安特門市，由於租約到期，已於今年11月29日歇業。做為捷安特的創始店，這是否象徵台灣自行車產業即將落寞？股人阿勳表示，巨大、美利達的股價跌回10多年前，還救得回來嗎？先說結論：不是沒救，但不能再用「以前那一套」在等春燕。

​股人阿勳指出，這幾年，自行車產業遇到的是「雙重打擊」：一邊是全球景氣與去庫存，整車＋零組件出口連續好幾年衰退；另一邊，是更棘手的結構變化，中國中高階品牌崛起、電動自行車成主流，整個遊戲規則在改寫。過去台灣最強的是「物美價廉的機械車＋完整供應鏈」，靠著巨大、美利達當破風手，帶著一整條供應鏈往前衝，才有「自行車王國」的稱號。

中國品牌打近高階市場 電動自行車取代傳統車架、機械零件

股人阿勳提到，但現在的新戰場是：中國本土品牌開始打進中高階市場，連環法車隊都看得到他們的車。電動自行車的核心變成電池、馬達、電控三電系統，傳統只做車架與機械零件的優勢被稀釋。大品牌為了關稅與成本，產能往歐洲、東南亞移，台灣製造在整個版圖中的比重變小。所以股價回到10幾年前，已經不只是「景氣不好」，更多是在反映市場在重新思考這個產業未來5到10年的獲利結構，還能不能像過去那樣撐得起高估值？

​

​​股人阿勳認為，​從現在的產業位置來看，巨大、美利達不是「完全沒救」，但面對的是一場長期難仗，而不是等景氣好就自動V轉。兩家龍頭的大方向，大致有幾個共通點，第一，產能外移、分散關稅與成本風險：為了應對中美關稅戰與歐盟關稅，兩家公司近年積極在歐洲、越南等地設廠，把一部分產能從台灣移出去，降低「台灣製造」在成本與關稅上的劣勢。

​

​第二，電動自行車比重拉高：巨大、美利達都已經不是只做傳統機械車，而是早年就開始切入電動自行車，讓電輔車的營收占比逐步提升，試圖跟著需求重心一起移動。第三，品牌與通路經營

相較於多數供應鏈：兩大品牌在國際品牌力、通路網絡、車店體系上仍有優勢，這也是目前市場還願意給他們一定估值的原因之一。

​

​​​股人阿勳強調，​這些應對雖然必要，但不一定足以讓整個獲利結構回到過去那種高光時刻，產業長期不至於走到「完全夕陽」，但傳統那條成長線已經走完，新的成長要到「電動化＋城市交通＋騎乘生活圈」裡去找。簡單來說，巨大與美利達還有很長一段時間要等，轉型風險也高或許再「景氣與庫存壓力逐步消化＋轉型有初步成效」的階段，股價會回來一些，但不會再回到疫情那段時間的榮光了。

