台灣自製「齊柏林衛星」升空！AIT：展現美台合作深厚實力

台灣首個自製光學遙測星系「福衛八號」首顆衛星「齊柏林」今天凌晨順利升空。（圖／TASA提供）

台灣首個自製光學遙測星系「福衛八號」首顆衛星「齊柏林」今天凌晨順利升空，並於台灣時間清晨5時4分順利入軌。對此，美國在台協會（AIT）在臉書發文表示，齊柏林衛星搭乘SpaceX獵鷹9號火箭升空，進一步展現美台科技領合作的深厚基礎與實力，「美台攜手為全人類創造更加光明的未來」。

福衛八號第1顆衛星（FS-8A）由總統賴清德命名為「齊柏林」，延續已故導演齊柏林守護台灣的精神，也讓世界看見台灣。在歷經5次延期後，「齊柏林」衛星順利在今天凌晨升空，並於台灣時間清晨5時4分順利入軌，準備展開對地表取像的光學遙測任務，未來影像資料將廣泛應用於國土規劃、災害應變等領域。

廣告 廣告

對此，AIT表示，台灣太空中心（TASA）第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」，以搭乘SpaceX公司獵鷹九號火箭Transporter-15的方式，在台灣時間今天凌晨2時，自美國加州范登堡太空軍基地成功發射順利升空。

AIT說，美國與台灣在太空科學與技術領域已攜手合作逾30年，包括極具開創性的福衛三號與福衛七號衛星任務合作，顯著推動了全球氣象預報及太空天氣研究的發展。

AIT強調，今天台灣自主研發的齊柏林衛星搭乘SpaceX獵鷹9號火箭升空，進一步展現美台科技領合作的深厚基礎與實力，「美台攜手探索宇宙，為全人類創造更加光明的未來」。



回到原文

更多鏡報報導

指賴清德1.25兆國防預算「不可或缺」 谷立言：盼台灣各政黨找到共同立場

凌晨快訊／SpaceX火箭升空嗨醒太空迷 台灣齊柏林衛星轟喊「太空我來了」

不甩中共威脅！谷立言與潘孟安共酌「日本清酒」 舉杯嗨喊：乾杯敬友誼