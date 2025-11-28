台灣自製「齊柏林衛星」成功升空 布局全球觀測網絡

齊柏林衛星搭乘SpaceX獵鷹九號火箭升空。（圖／翻攝自TASA國家太空中心）

台灣首顆自製光學遙測衛星「齊柏林（FS-8A）」歷經5次延期後，終於順利發射。根據國家太空中心（TASA）發布資訊，這枚衛星於台灣時間11月29日凌晨2時44分，搭乘美國太空探索公司（SpaceX）「獵鷹九號」（Falcon 9）火箭Transporter-15任務自美國升空，並於清晨5時04分成功進入太陽同步軌道，正式展開對地觀測任務。

火箭發射後約3分鐘脫離整流罩，8分鐘後第一節火箭回收完成，第二節則進入停泊軌道繼續滑行。於3時38分，火箭陸續釋放5顆台灣立方衛星，最終於5時04分成功部署齊柏林衛星，標誌著台灣自製遙測衛星邁出關鍵一步。

「齊柏林」是福衛八號星系中的第一顆衛星，該星系將由6顆解析度達1米的光學遙測衛星與2顆超高解析度衛星組成，預計自2025年起逐年發射，並於2031年前完成全系統部署。屆時將具備每日多次取像與全球覆蓋能力，提供災害應變、國土規劃等關鍵影像資料。

TASA主任吳宗信表示，作為台灣首個自主遙測星系的開端，齊柏林衛星成功升空意義非凡。未來透過高解析度、全球覆蓋的影像資料，可廣泛應用於國土規劃、救災防災、環境監測等領域。他並感謝所有研發團隊的努力與支持，為臺灣太空發展踏出堅實一步。

總統賴清德也透過直播關注發射進程，並表示，福衛八號星系將構成一套緊密的對地觀測網絡，除提升台灣自主科技能力，更有助於保障國家安全與人民生活。他也提到，命名為「齊柏林」的衛星延續了已故導演齊柏林的精神，象徵守望台灣、觀照世界的使命。

「看見‧齊柏林」基金會董事、齊柏林之子齊廷洹亦以影片聲援，表示齊柏林如今已不僅是一個名字，更是一種代表台灣價值的象徵。「用看見的力量去創造與改變，用更高的解析度，讓台灣人看見家園。」

