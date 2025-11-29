台灣自製「齊柏林衛星」順利升空 AIT發文賀：展現美台科技合作的實力！

AIT發文祝賀台灣太空中心成功發射「齊柏林衛星」，並引用SpaceX的發射實況畫面。（圖／擷取自AIT／SpaceX）

美國在台協會（AIT）今日發布貼文祝賀，我國太空中心自製的「福衛八號」遙測衛星星系中的首顆「齊柏林衛星（FS-8A）」，成功在美國加州透過SpaceX火箭升空，並順利送至太空軌道，進一步展現美台科技領合作的深厚基礎與實力！

AIT今日在社群臉書發布好消息！台灣太空中心（TASA）第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星（FS-8A）」，搭乘SpaceX公司獵鷹九號火箭Transporter-15，自美國加州范登堡太空軍基地成功發射，在台灣時間今天凌晨2時順利升空。

廣告 廣告

AIT表示，美國與台灣在太空科學與技術領域已攜手合作逾30年，包括極具開創性的福衛三號與福衛七號衛星任務合作，顯著推動了全球氣象預報及太空天氣研究的發展。今天台灣自主研發的齊柏林衛星搭乘SpaceX獵鷹9號火箭升空，進一步展現美台科技領合作的深厚基礎與實力。我們攜手探索宇宙，為全人類創造更加光明的未來！

「福衛八號」遙測衛星星系中的首顆「齊柏林衛星」在太空運行實況。（圖／擷取自AIT／SpaceX）

AIT引用發布SpaceX公司的紀錄影片，完整紀錄個發射過程，並透過火箭及衛星上的第一視角攝影機，紀錄火箭推進離開大氣層以及衛星釋放脫離的畫面，接續也剪輯SpaceX垂直降落回地面與我國福衛衛星在台空運作的高畫質影像，非常振奮人心！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

每天操2.5小時！陸幼兒園「軍訓式訓練」爆紅 網歪樓：園長單身嗎？

帶台糖砂糖返日爆紅！ 日本蘋果糖老闆收到「特製25公斤砂糖抱枕」

薑母鴨店為何都不賣白飯？網友喊「真的沒吃過」 老闆一句話讓網友全懂了