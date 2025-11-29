台灣自製「齊柏林」衛星升空！AIT讚：展現美台科技合作的實力

記者楊士誼／台北報導

我國第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」首顆自製衛星「齊柏林」，在台灣時間今（29）日凌晨2時順利升空。美國在台協會（AIT）表示，台美在太空科學與技術領域已攜手合作逾30年。台灣自主研發的齊柏林衛星搭乘SpaceX獵鷹9號火箭升空，進一步展現美台科技領合作的深厚基礎與實力。

「齊柏林衛星（FS-8A）」搭乘SpaceX獵鷹九號火箭Transporter-15航班，在今天凌晨2時44分順利升空。國家太空中心指出，衛星於5時04分釋放進入預定軌道，清晨5時34分首度與位於挪威海外地面站通聯，通聯時間11分51秒，初步確認衛星健康；預計將於今日上午10時42分首度通過台灣上空並與地面站通聯。

除了福衛八號的齊柏林衛星，共乘同航班的5顆台灣自製立方衛星，也於今日凌晨3時16分進入510公里高的任務軌道。這5顆立方衛星分別為TASA新創追星計畫委由創未來科技、鐳洋科技和芳興科技打造的「鐘雀1號」、「黑鳶1號」及「信天翁1號」，以及國科會補助成大、台大、台科大、淡江大學共同研發的Lilium-2、Lilium-3。

AIT指出，美國與台灣在太空科學與技術領域已攜手合作逾30年，包括極具開創性的福衛三號與福衛七號衛星任務合作，顯著推動了全球氣象預報及太空天氣研究的發展。今天台灣自主研發的齊柏林衛星搭乘SpaceX獵鷹9號火箭升空，進一步展現美台科技領合作的深厚基礎與實力。「我們攜手探索宇宙，為全人類創造更加光明的未來」。

