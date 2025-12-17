台灣自駕新創 Turing Drive 完成 1.5 億元 Pre-A 輪募資 獲 AVA、日本TIER IV 與國發基金投資，從深耕日本邁向全球擴張
專注於特定場域的 AI 自動駕駛新創 Turing Drive（台灣智慧駕駛）今日宣布完成新台幣 1.5 億元的 Pre-A 輪募資。本輪由 AVA 安發永續基金領投，投資陣容橫跨國際技術領導者與產業策略夥伴，包含日本自駕系統領先者 TIER IV、台灣汽車物流龍頭東立物流與電動巴士製造大廠創奕能源等策略投資人參與，更獲得數位發展部數位產業署「加強投資AI新創實施方案」（代表國發基金） 的投資。
Turing Drive 創辦人孫瑀表示，團隊自 2022 年起即深耕日本市場，已完成多項場域實證與在地合作，逐步建立技術與客戶基礎。本輪資金將用於強化 AI 自駕軟體與產品研發，並加速國際市場布局，全面搶攻智慧移動新興商機。
場域型自駕崛起：特定場景成為全球部署新藍海
根據 Grand View Research，全球自動駕駛車市場將從 2024 年的 681 億美元成長至 2030 年的 2,143 億美元，年複合成長率達 19.9%。其中具備快速落地潛力的「場域型應用」正成為企業與城市的優先部署方向。本輪領投方 AVA 安發天使投資共同創辦人暨執行長方俊傑表示：「Turing Drive 採取差異化策略，明確定位於特定且高複雜度的應用場域，與主流的開放道路自駕路徑形成清晰市場區隔。此領域需高度依賴客製化的軟硬體整合與深度場域協作，其產業特性與台灣工業電腦供應鏈高度契合，這是台灣產業最具全球競爭力的自駕發展路徑。」
AI 賦能三大場景：從工廠、觀光到偏鄉接駁
Turing Drive 鎖定特定任務型自駕載具（SPVs）市場，運用多年累積的AI技術經驗，採用結合CNN+Transformer 為核心的AI架構，已建立具備場景理解與行為預判能力的自駕系統大腦，且多次成功克服特定場景中非標準化用路場景下的複雜挑戰
1. 工業移動（Industrial Mobility）： 解決工廠、倉儲與港口內部的自動化搬運需求。
2. 觀光休憩（Tourism & Leisure）： 於大型園區、度假村提供低速、安全的自駕遊園服務。
3. 偏鄉最後一哩路（Rural Last-mile）： 填補公共運輸難以覆蓋的交通缺口，解決偏鄉高齡化移動難題。
Turing Drive 共同創辦人暨執行長沈大維表示：「我們聚焦在人力短缺、效率壓力與行車安全等挑戰日益突出的場域，打造具擴充性的 AI 自駕核心，能靈活應對從封閉工業區到開放偏鄉道路的多元需求。這讓我們不被單一場景限制，有機會真正推動自駕技術的商業落地。」
展望 2026：擴大亞洲據點，啓動北美市場佈局，推動技術出海
本輪資金將為 Turing Drive 擴張海外市場提供關鍵助力。除深化日本市場、協助客戶進入量產階段外，團隊也正式啟動北美市場佈局，攜手國際夥伴推動台灣自駕技術走向全球。
Turing Drive 由具備深厚交通運輸背景的團隊所創立，是全球少數能將交通工程邏輯轉化為 AI 演算法的公司，技術實力已獲日本市場採用與國際驗證。團隊曾創下多項台灣首例，包括完成公車專用道測試及混合車流測試、更是首家成功技術出海的自駕新創。
展望未來，Turing Drive 將以場域型應用為戰略核心，持續推動自駕技術的模組化與規模化落地，攜手全球產業夥伴，將台灣 AI 自駕實力加速推向國際市場，成為亞洲智慧移動技術的關鍵推手。
【關於 Turing Drive 台灣智慧駕駛】
Turing Drive 成立於 2018 年，致力於提供特定場景（SPVs）的 AI 自動駕駛解決方案。產品涵蓋軟體、硬體與營運系統，應用於工業、觀光與偏鄉接駁等多元場域。團隊由交通專業領軍，為台灣自駕技術出海的領導品牌。
如需更多資訊，請造訪：www.turing-drive.com
新聞聯絡人：熊可晴，kuma@turing-drive.com
