台灣與中國共同敵人是「它」！賴清德細數台灣善意：中國應該感激

總統賴清德日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪時提到，過去曾表達台灣願意在經濟層面協助中國，卻遭中方批評指責。對此，賴清德表示，相關回應可能與面子有關，他本人並未放在心上，不過中國方面應該正視台灣社會長期展現的善意，不論歷次天災發生，台灣民眾總是慷慨捐助；此外，每年約有兩百萬人次台商赴中國投入經濟活動，帶動產業發展並創造數百萬個就業機會。他認為，若中國能理解這些事實，理應對台灣心存感激。

談及過去曾表達台灣願意協助中國面對經濟問題，卻遭中方批評，賴清德表示，相關回應可能與面子有關，他本人並未放在心上。（圖／翻攝字Flickr；作者總統府）





總統賴清德日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪，內容於今（28日）晚間播出。談及過去曾表達台灣願意協助中國面對經濟問題，卻遭中方批評，賴清德表示，相關回應可能與面子有關，他本人並未放在心上。他也強調，台灣社會長期以來對中國抱持善意態度，每當中國遭遇天災事故，台灣民眾總是踴躍捐款；在中國經濟發展初期，也有不少台灣人投入協助建設學校與基礎設施，展現實際行動的善意。他進一步指出，中國當前的經濟能夠發展至今，台灣企業與台商的貢獻不可忽視，每年約有兩百多萬人次前往中國投入經濟活動，創造了數百萬個工作機會。他表示，中國若能理解這些事實，應該對台灣心懷感謝，而非做出負面回應。

賴清德也提到，自己在行政院長任內於立法院備詢時就曾說過，兩岸都有共同必須面對的共同敵人，例如天災地變，也有共同追求的目標，即提升人民福祉。他再度重申，只要中國願意尊重中華民國的存在、尊重台灣民意，並在對等與尊嚴的基礎下互動合作，兩岸就能展開良性交流。他遺憾指出，中方長期對此視若無睹，是非常可惜的事，期盼未來能有所改變。

