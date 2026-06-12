台灣與中東歐「餃子聯盟」退燒 彭博：中國經濟、外交施壓影響

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《彭博新聞》報導。在新冠(Covid-19)疫情期間被視為台灣對歐洲外交突破象徵的「餃子聯盟(Dumpling Alliance)」，近年正逐漸失去影響力。隨著中國持續透過經濟與外交手段施壓，以及部分中東歐國家對台灣投資感受落差影響，立陶宛、捷克、斯洛伐克等曾積極支持台灣的國家，如今對台政策明顯轉趨務實，改傾向優先考量經貿利益，而非政治表態。

《彭博新聞》12日刊出文章指出，疫情期間因捐贈疫苗而連結的「餃子聯盟」，最初由台灣數位外交協會(Taiwan Digital Diplomacy Association)提出，成員包括捷克、立陶宛、斯洛伐克與波蘭等國。名稱的靈感來自亞洲民主運動網絡「奶茶聯盟」(Milk Tea Alliance)」，並以各地飲食文化中皆有餃子類食品作為象徵，代表台灣與中東歐民主國家的連結。

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因疫情期間捐贈疫苗串起友誼連結

其中，立陶宛於2021年允許台灣以「駐立陶宛台灣代表處」名義設館，更被視為歐洲支持台灣的重要里程碑。然而，此舉也立即引發中國強烈反彈，北京隨後祭出多項經濟制裁措施，導致雙邊關係急凍。

如今，中東歐各國對台政策面臨複雜的平衡課題，一方面希望支持台灣，另一方面又必須爭取來自中國的貿易與投資，部分國家像是捷克、立陶宛還因政黨輪替而出現政策轉向，新政府領導人主張在中國與台灣之間維持平衡，甚至批評前朝政府對台灣過度傾斜。

不過，這並不代表包括拉脫維亞與愛沙尼亞等區域國家準備疏遠台灣。根據彭博社與多名高階官員的訪談，目前各國更重視經貿合作，其次才是政治關係。但也有部分國家，尤其是立陶宛，開始認為台灣先前承諾的投資與商業機會並未完全兌現。此外，許多中東歐國家對台灣都存在貿易逆差。

分析認為，「餃子聯盟」影響力減弱，無疑被視為長期致力於孤立台灣的中國的一項外交勝利。

政權轉換與經貿往來產生變化

愛沙尼亞國際國防與安全中心(ICDS)研究員漢索(Toomas Hanso)指出，「餃子聯盟」本質上並非正式組織，各國對台政策高度受到國內政治變動影響，因此難以形成長期穩定的合作架構，例如斯洛伐克目前與台灣的關係即相當有限。

斯洛伐克中歐亞洲研究所(CEIAS)執行長西馬奇克(Matej Simalcik)則指出：「一些歐洲國家希望與台灣的合作，能更加聚焦於具體且可衡量的經濟成果。」

根據彭博資料指出，台灣自中東歐進口與投資規模仍相對有限。像是2025年台灣對捷克出口達16.1億美元，但自捷克進口僅5.312億美元。而台灣去年出口立陶宛金額為1.056億美元，但自立陶宛進口僅5990萬美元。

台灣續深化經濟合作並擴大至安全層面

面對相關質疑，台灣方面則強調合作仍持續深化。國安會副秘書長林飛帆本月在拉脫維亞首都里加出席活動時表示，中國持續透過經濟與外交手段向歐洲國家施壓，企圖削弱台灣國際空間。他認為部分國家對台灣投資不足的印象，正是中國刻意塑造的結果。

外交部也表示，台灣將持續與捷克、立陶宛等理念相近國家深化合作，共同提升民主供應鏈與經濟韌性，並透露雙方已就新一輪經濟合作計畫展開討論。

事實上，台灣近年仍持續增加在歐洲投資。過去五年間，台灣對歐洲直接投資總額已成長逾一倍，其中近半流向德國，同時在捷克、波蘭及愛沙尼亞等國也陸續公布新的合作案例，包括注資「中東歐投資基金」、打造物流中心、電池產業投資以及電動車製造等計畫等。

此外，「餃子聯盟」除了經貿合作外，也逐漸發展出安全戰略交流。由於烏克蘭政府顧忌中國立場，不願與台灣進行正式接觸，中東歐國家便成為台灣了解烏俄戰爭經驗的重要非正式管道。