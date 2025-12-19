台灣與印度互設代表處30年 雙方關係穩步前行

（中央社記者李晉緯新德里19日專電）今年是台灣與印度互設代表處30週年，駐印度代表處與印度智庫為此合辦研討會，與會者多認為雙方關係穩步前行，且未來仍有很大的深化潛力。

今年是台灣、印度互設代表處30週年，駐印度代表處與印度智庫「印度未來」（The Indian Futures）合辦的「台灣印度30週年」（India and Taiwan at 30）研討會，在新德里的印度國際中心（India International Centre）進行。

廣告 廣告

印度智庫「德里政策小組」（Delhi Policy Group）研究員拉伊（Divya Rai）接受中央社記者訪問時表示，印度與台灣在貿易、科技（尤其是半導體）、投資、教育和文化上攜手合作，雙方的夥伴關係正穩步發展且充滿活力。

她提到，由於印度和台灣都有若干相關政策，這讓雙方的合作在近年來不斷深化。鑑於台灣在半導體領域的專業優勢及印度總理莫迪（Narendra Modi）提出的「印度自力更生」（Atmanirbhar Bharat）計畫，雙方在相關領域的合作有顯著進展，台灣企業已在印度設立製造工廠，創造就業機會並促進出口。

拉伊認為，雙方在許多領域仍有合作空間，目前的關係已超越了基本的貿易聯繫，進而發展成更務實的夥伴關係，隨著印度和台灣經濟連結的不斷深化，雙方可以建立互利共贏的夥伴關係，推動經濟成長、創新和永續發展。

拉伊告訴中央社記者，印度與台灣的關係可望在高科技製造、技能發展和供應鏈等領域，有更深入、更制度化的合作，未來關於半導體、人工智慧、綠色能源和電動車等新興領域的合作都充滿了機會。

她認為，台灣在硬體製造方面實力雄厚，而印度在軟體開發和人工智慧（AI）上的優勢，讓雙方能完美互補，在AI解決方案、網路、5G基礎建設等領域的合作，可望讓兩國成為數位經濟的領導者。

拉伊指出，台灣在綠色科技領域的專長，尤其是在太陽能板和儲能方面，與印度的目標不謀而合，雙方在太陽能、風能和氫能上的合作，可以加速印度向綠色經濟轉型。當然，電動車和混合動力車的創新也至關重要。台灣在電池技術和電動車零件方面的領先優勢，可以滿足印度日益增長的電動車市場。

除此之外，拉伊提到，印度和台灣在安全領域的合作，包括海上、水下態勢感知，以及軍事交流、網路安全、海岸防衛隊互訪等計畫，都是兩國進行實際安全合作的可行途徑。

印度智庫「戰略安全議題研究中心」（NatStrat）資深研究員夏瑪（Raj Kumar Sharma）接受中央社記者採訪時表示，印度與台灣互設代表處30年了，印度民眾對台灣的認識也顯著提升，新世代的年輕人都知道台灣是科技強國，台灣也越來越受印度民眾重視；此外，雙方的貿易關係大幅成長，也是雙方這30年來合作的重要進展。

夏瑪向中央社記者強調，接下來印度和台灣的合作，對亞洲情勢的發展極為重要，在社會、文化、教育等領域的連結，也是極受關注的焦點，且終將促進雙方的貿易往來。

另外，夏瑪也說道：「我能想見的是，印度和台灣未來也將在科技上成為重要的合作夥伴，在雙方互動蓬勃發展的情況下，我認為印度和台灣在未來幾年，就會建立起非常全面的關係。」

駐印度代表陳牧民在致詞時表示，他從事印度研究20年了，大約15年前他來印度，「根本無法想像有如現在這樣的機會，大家會坐在一起討論台灣和印度的關係，我認為這是很大的進展。」

陳牧民於介紹台灣時提到，台灣和印度互設代表處30年，期間雙方關係穩定發展，在貿易、學術研究等面向上都有很好的合作，這些都為雙方建立良好關係奠下厚實的基礎。

陳牧民談到，台灣在經濟、科技發展上十分成功，「我們同時也為自己的民主感到無比自豪。」他也指出，台灣願意和世界各國保持良好關係，因為「對台灣而言，民主（Democracy）、和平（Peace）、繁榮（Prosperity）是我們最重視的價值」，這也是台灣想和印度朋友分享的。

印度聯邦院（上議院）議員庫瑪（Sujeet Kumar）在研討會中表示，他認為印度與台灣的關係，是21世紀最具決定性、最具戰略意義、最重要的夥伴關係之一。

庫瑪提到，印度和台灣早已不是在國際舞台上的點頭之交，雙方的合作是具有策略性、永續性、實質性的，雙方在貿易上穩步前進，且潛力無窮，希望未來在半導體、電動車的合作上能繼續深化。

庫瑪指出，現今世界（各國），尤其是中國，正將供應鏈、關鍵材料、技術武器化，因此印度與台灣的合作從未如此迫切，印度有大量具技術的人才與勞動力，台灣則在半導體、電動車等高科技領域，以及製造效率、供應鏈上具有優勢，這讓雙方的合作有無窮的可能性。

庫瑪毫不諱言自己對台灣的熱愛，他告訴現場與會者，「台灣是個非常美麗的地方，不僅風景如畫，人民也好客、熱情，我真心地邀請你們去看看。」（編輯：陳承功）1141219