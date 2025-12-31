台灣與宏都拉斯可望復交？陸國台辦示警：要站在歷史「正確面」

宏都拉斯總統大選日前由親台候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出，外界揣測可望與台灣復交，大陸國台辦今呼籲宏國新任總統「應從本國人民利益出發，選擇站在歷史正確的一邊，而不是相反。」

大陸國台辦今舉行例行記者會，有媒體提問指出，阿斯夫拉贏得總統大選，其選前曾承諾當選後將與台灣復交，而台方稱復交「可以期待」，對此有何評論，國台辦發言人張晗做出上述表示。

張晗指出，中國大陸與宏都拉斯建交以來「合作成果豐碩，符合兩國和兩國人民根本利益。」她表示，「一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，宏都拉斯新領導人應從本國人民利益出發，選擇站在歷史正確的一邊，而不是相反。」

宏都拉斯於2023年宣布與台斷交，轉與北京建交，而台灣曾是宏國白蝦最大出口市場，但雙方斷交後，宏國白蝦出口量大幅縮減，對當地經濟造成衝擊。宏國總統候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）與阿斯夫拉皆將部分出口下滑，歸咎於先前政府的外交政策轉向，並批評其承諾的大陸投資與促進宏國發展的願景並未兌現。

