台灣舞團「翃舞」加拿大演出場場爆滿 全場觀眾起立

（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）台灣舞團翃舞製作帶著作品「羽人」到加拿大巡迴演出4場，昨天劃下完美句點。這次巡演每一場都大爆滿，觀眾起立致敬，為舞者透過肢體和表情傳遞自由能量和文化創意的豐富性感動不已。

「羽人」為翃舞重要代表作，以「渴望飛翔卻無法逃離重力」為創作起點，象徵人類在現實與理想之間追尋自由的張力。

此舞作於2024年獲邀登上美國舞蹈藝術節（ADF），在美國初試啼聲即受到當地策展人高度矚目，又陸續獲得德國漢諾威國際編舞大賽、荷蘭鹿特丹國際雙人舞編舞大賽等國際獎項。

加拿大表演藝術機構DanceHouse力邀翃舞來訪，「羽人」在維多利亞和溫哥華各演出2場，全部滿座，共約4500名加拿大民眾觀賞了這部作品。觀眾對於作品豐富的舞蹈語彙，包括舞者們擺動頭上的翎子、甩動水袖，揉合傳統戲曲動作和太極意象等，都感到無比驚喜。

觀眾Lynn說：「動作、隊形、服裝等都太令人驚艷了，我內心不斷隨著8名舞者在一個多小時的肢體律動下擺盪，充滿激情。」

觀眾Elizabeth則特別喜歡舞者的臉部表情，稱「很有戲劇張力，能感受到舞者們企圖突破框架而自由飛翔的意志。」

從小習舞的台僑黃宗芹說：「這支作品融合了東西方舞蹈，每一個舞步、每一個隊形，在起承轉合中都令人感到出其不意。」

在溫哥華演出後的交流會上，許多觀眾親自向舞團致敬，好奇詢問舞團的發跡歷史、排練模式和未來新作等動態，也對台灣的舞蹈實力和文化震撼不已。

DanceHouse藝術總監史密斯（Jim Smith）表示：「台灣已成為當代藝術表達的搖籃，尤其在舞蹈領域，創新與傳統在此交融，爆發出令人驚豔的原創性。透過翃舞的演出，溫哥華觀眾可以感受到台灣強大藝術力量，也能體認到台灣不斷演變的文化身分。」

翃舞藝術總監賴翃中感到受寵若驚，說：「沒想到加拿大的觀眾這麼熱情。可能是因為加拿大是一個多元文化的國家，包容性很強，對這支作品的感受力會更強烈一些。」

「羽人」領舞者鄭伊涵說：「舞蹈中探索了自由、身分與人性共存的普世命題，這是不分國界的，很開心大家都喜歡我們的作品，看到大家站起來為我們鼓掌，我激動得想落淚。」

文化部駐洛杉磯台灣書院主任簡德源說，「羽人」宛如是美麗台灣的一個縮影，相信未來會有更多機會，讓包括加拿大在內的全球人民透過藝術文化看到更璀璨的台灣。（編輯：陳慧萍）1141201