台灣舞弊防治與鑑識協會10周年 陳麗秀：讓反舞弊成台灣企業文化

CNEWS匯流新聞網記者許哲綱、李衣綸／台北報導

台灣舞弊防治與鑑識協會（同時為ACFE台灣分會）日前在台大醫院國際會議中心舉行創會十周年論壇，同時辦理第四季例會與感恩餐會。協會表示，適逢十周年，特別出版紀念專刊〈十年防弊，十年挑戰〉，專刊係由理事長陳麗秀發起，經全體理監事、會員好朋友及外部盟友長官的全力支持促成，專刊文章按組織對舞弊情事的控管區分為事前的公司治理政策面、事中的內外部執行預防偵測，以及事後的鑑識會計運用，期能作為企業組織管理、法遵及實務執行之參考。

國際舞弊稽核師協會（ACFE）是國際上公認最重要的反舞弊專業組織，是反舞弊培訓及教育的主要提供者。ACFE的使命是減少舞弊及白領犯罪的發生率，協助會員發現和遏制舞弊行為。台灣舞弊防治與鑑識協會說明，身為ACFE台灣分會當積極踐行ACFE的使命，長年開設專業課程，除CFE證照訓練班外，從鑑識會計、反舞弊制度、風險管理，到ESG誠信治理、資料分析與數位證據等多元主題，內容逐年更新以因應實務趨勢。協會亦與主管機關、公協會合作，協助推動誠信治理的政策倡議。

協會指出，2018與2022年兩度提交《聯合國反貪腐公約（UNCAC）國家報告平行報告》，針對法人刑事責任、資訊透明、吹哨者保護等議題提出觀察與建議，迄今持續參與第三次國家報告的審查會議，建議企業多聘用舞弊稽核師(CFE)，已成為國內反貪腐政策的重要民間聲音。

ACFE台灣分會是國內第一個以舞弊防治與鑑識會計為核心的專業組織。回顧過去十年，協會從建立章程、建立理監事輪替制度起步，到逐步形成一套穩定的活動與訓練模式，期間仰賴歷任理事長與志工團隊的投入。名譽理事長馬秀如在專刊中提到，協會十年的發展，正好見證台灣企業在內控、反舞弊與公司治理上的成熟化，也反映外界對專業查弊與防弊的需求日益提高。

協會表示，AI偽造技術、跨國詐欺集團、深偽資料、ESG資訊操弄等議題正快速浮現，舞弊風險已不再只侷限於財務或內控領域，而是跨科技、跨產業的綜合挑戰。未來將持續強化專業培訓、擴大跨界合作，並與ACFE總會共享國際資源，同時推動揭弊者保護、資訊透明與法制精進等制度議題。

陳麗秀強調，誠信並不是一套口號，而是企業與社會得以信任運作的基礎。希望未來十年，能與各界攜手，讓反舞弊成為台灣企業文化的一部分，也讓正直成為這塊土地上最珍貴的價值。

