台灣舞弊防治與鑑識協會10週年 論壇三大焦點：反賄賂標準、AI偵弊、專業道德
台灣舞弊防治與鑑識協會（同時為ACFE台灣分會）12日在臺大醫院國際會議中心舉行創會十週年論壇，同時辦理第四季例會與感恩餐會。協會自2015年正式成立以來，一路從草創期的推廣者，逐步成為國內反舞弊與鑑識會計領域的重要交流平台。適逢十週年，協會特別出版紀念專刊〈十年防弊，十年挑戰〉，這份專刊係由陳麗秀理事長發起，經全體理監事、會員好朋友及外部盟友長官的全力支持促成，專刊文章按組織對舞弊情事的控管區分為事前的公司治理政策面、事中的內外部執行預防偵測，以及事後的鑑識會計運用，期能作為企業組織管理、法遵及實務執行之參考。
踐行ACFE使命，課程扎根、政策倡議並行，反舞弊成為治理語言的一部分
國際舞弊稽核師協會（Association of Certified Fraud Examiners，ACFE）是國際上公認最重要的反舞弊專業組織，且是反舞弊培訓及教育的主要提供者。ACFE的使命是減少舞弊及白領犯罪的發生率，並協助會員發現和遏制舞弊行為。身為ACFE台灣分會當積極踐行ACFE的使命，長年開設專業課程，除CFE證照訓練班外，從鑑識會計、反舞弊制度、風險管理，到ESG誠信治理、資料分析與數位證據等多元主題，內容逐年更新以因應實務趨勢。協會亦與主管機關、公協會合作，協助推動誠信治理的政策倡議。
其中，協會在2018與2022年兩度提交《聯合國反貪腐公約（UNCAC）國家報告平行報告》，針對法人刑事責任、資訊透明、吹哨者保護等議題提出觀察與建議，迄今持續參與第三次國家報告的審查會議，建議企業多聘用舞弊稽核師(CFE)，本協會已成為國內反貪腐政策的重要民間聲音。
制度化十年：推動舞弊防治從概念走向實務
ACFE台灣分會是國內第一個以舞弊防治與鑑識會計為核心的專業組織。回顧過去十年，協會從建立章程、建立理監事輪替制度起步，到逐步形成一套穩定的活動與訓練模式，期間仰賴歷任理事長與志工團隊的投入。名譽理事長馬秀如教授在專刊中提到，協會十年的發展，正好見證台灣企業在內控、反舞弊與公司治理上的成熟化，也反映外界對專業查弊與防弊的需求日益提高。
協會目前已匯聚來自會計、法律、稽核、金融及科技等多領域專家，形成跨界合作的專業社群。多年來，不少企業也開始主動導入舞弊風險管理制度，或安排內部團隊參與協會的訓練課程，使專業能量逐步累積。
論壇三大焦點：反賄賂標準、AI偵弊、專業道德
今日論壇內容緊扣國際趨勢與實務需求，包括：
ISO 37003:2025 誠信經營與反賄賂制度：
安永聯合會計師事務所林秀青會計師解析最新版本的反賄賂國際標準，並以實務案例逐步說明企業導入後可改善的治理盲點，讓與會者在理解規範內容之外，也能掌握標準落地的實作方向與可能碰到的瓶頸。
AI 舞弊偵測應用：
勤業眾信聯合會計師事務所陳鴻棋資深執行副總分享AI與網絡分析工具在偵弊上的運用。他指出，資料量暴增、詐騙模式快速演變，使AI不再只是輔助，而將成為企業偵測異常的重要能力。
專業道德規範與價值觀：
政治大學馬秀如教授與偉盛聯合會計師事務所陳麗秀會計師共同主講，從做個「值得信賴」的人，分析近年高管洩秘事件，談企業管理與員工道德規範，提醒企業或專業人員，在高度依賴專業技術之外，更需要重視品格與操守。
論壇後的感恩餐會播放協會十年回顧影片，多位歷任理事長與貴賓也到場分享協會創立以來的點滴，氣氛溫馨熱烈。
下一個十年：面對AI偽造、跨境詐欺與ESG舞弊等新挑戰
協會指出，AI偽造技術、跨國詐欺集團、深偽資料、ESG資訊操弄等議題正快速浮現，舞弊風險已不再只侷限於財務或內控領域，而是跨科技、跨產業的綜合挑戰。未來協會將持續強化專業培訓、擴大跨界合作，並與ACFE總會共享國際資源，同時推動揭弊者保護、資訊透明與法制精進等制度議題。
理事長陳麗秀表示：「誠信並不是一套口號，而是企業與社會得以信任運作的基礎。希望未來十年，我們能與各界攜手，讓反舞弊成為台灣企業文化的一部分，也讓正直成為這塊土地上最珍貴的價值。」
