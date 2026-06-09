台灣航空史新頁！孫嘉明當選IATA理事 首度進入全球航空規則核心

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一項看似航空業人事案的消息，其實悄悄寫下台灣航空史新頁。

國際航空運輸協會（IATA）日前公布最新理事會成員名單，長榮航空總經理孫嘉明正式當選理事，成為首位進入IATA理事會的台灣航空業代表。這不只是長榮航空的重要里程碑，更代表台灣航空產業首度進入全球航空規則制定核心。

很多人搭飛機時不會注意，IATA其實是全球航空業最具影響力的國際組織之一。目前超過300家航空公司都是會員，涵蓋全球約八成以上國際航空運量。從航空安全標準、票務系統、碳排放規範、永續航空燃料（SAF）、機場運作到未來航空產業發展方向，IATA都扮演關鍵角色。

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過去台灣航空公司雖長期參與國際市場競爭，卻始終處於遵循規則的位置。如今孫嘉明進入理事會，象徵台灣航空業第一次走進全球航空治理體系的決策圈。

近年全球航空業正面臨巨大轉型。

淨零碳排目標持續推進，永續航空燃料供應鏈快速重組，AI與智慧航空技術也正逐漸改變航空公司的營運模式。未來航空業如何減碳、如何提升效率、如何建立新的產業標準，都將成為理事會的重要議題。

過去相關討論多由美國、歐洲、中東及新加坡等大型航空公司主導。如今台灣航空公司首度擁有理事席次，也讓台灣在全球航空產業的能見度與話語權進一步提升。

這項突破背後，其實也反映台灣產業地位的改變。

從半導體、AI供應鏈到國際商務往來，台灣近年已成為亞洲最重要的科技與商業樞紐之一。大量國際企業與商務旅客往返台灣，使航空業不再只是交通服務，而是支撐全球產業鏈運作的重要基礎設施。

換句話說，這不只是長榮的榮耀，而是台灣航空產業第一次正式坐進全球航空規則制定的核心會議室。

（圖片來源：AI示意圖）

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