台灣航空版Google Map啟用！飛行資訊一目了然

民航局飛航服務總台副總台長董吉利介紹第二代航空情報服務系統。（陳祐誠攝）

飛機出發前都要事前確認飛行計畫，早期是用紙本作業，民航局在民國100年推出第一代航空情報服務系統，今年10月則提升為第二代，可對接93個國家的系統，資訊呈現從文字升級為2D／3D影像，航路、天氣資訊一目了然，也省去人工比對，堪稱是「航空版Google map」。

民航局飛航服務總台於民國100年啟用我國第一代航空情報服務系統，系統化處理飛航計畫、飛航公告及飛航前簡報等動態資訊，並提供臺北飛航情報區的機場場面公告示意圖和航行警示圖，將飛航訊息與全世界交換，協助航空公司及飛航人員安全地完成飛行任務。

廣告 廣告

隨著系統軟硬體逐漸老舊、全球飛航資料庫與國際最新版本格式不同等挑戰，飛航服務總臺規劃建置新一代航空情報服務系統，解決現有瓶頸並強化國際接軌能力，歷經4年規劃、建置，耗資1.7億元，今年10月16日正式啟用，經2個月測試，運行良好且獲得航空公司好評。

飛航服務總台副總台長董吉利表示，航班出發之前，需要詳細核對飛行內容，包括目的地、何時起飛、何種機型等，還要看飛航公告有哪些地方不能去，這些東西透過文字化，常常是一堆數字座標，需要飛行員逐一比對，現在透過視覺化的呈現，飛機該走什麼航路、哪些區域不能進入等，資訊一目了然。

「新系統可說是國內航空版的Google map。」董吉利說，系統新增機場跑道、滑行道的圖像化顯示，飛機該怎麼走一清二楚，由於該需求是民航局提出、義大利廠商建置，廠商也認為該功能很實用，要推廣給其他潛在客戶。

董吉利指出，2023年1月美國發生航空情報服務系統資料庫損會事件，造成全國航班停飛90分鐘，影響1萬多個航班、約1300班取消。我國建置系統時，為避免故障事情發生，因此有雙主機、雙電源、雙網路，還在桃園國際機場另備一套系統，防止突發情形。

董吉利表示，新系統啟用至今，各項運作均相當順暢，創新設計有效提升航空公司航路規劃精準度、地面運作安全與整體作業效率，象徵我國航空情報服務正式邁入數位化、智慧化的新紀元。

更多中時新聞網報導

小煜斷5年婚 以「家人形式」支持彼此

同性親密關係暴力案 5年翻倍

不合作五堅情團員 黃偉晉單飛拚出輯