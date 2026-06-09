台灣芒果超強？這國居民買當地「無化學添加款」嘆：都沒味道

國際中心／倪譽瑋報導

印度女子買了號稱「不含化學物質芒果」，但吃起來沒味道。（圖／翻攝自X）

夏天到了，芒果產量也漸漸增多，台灣的愛文、金煌芒果不少人吃過後稱讚鮮甜。而印度也有產芒果，日前當地女子買了10公斤回家吃，這批芒果號稱天然、不含化學物質，外觀也漂亮，但她吃了後發現「一點味道都沒有」，回去找攤商反映，對方馬上退錢，讓她發文質疑當地農場的品質，以及主打「有機」的行銷標語。

據外媒《NDTV》報導，夏天盛產的芒果在印度也有人氣，每年芒果季的到來總是令人興奮，許多買家甚至願意為主打「有機」或「無化學添加」的芒果付更多的錢。

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日前印度女子納莉尼（Nalini Unagar）發文感嘆，她在4日花費1800盧比（約新台幣593元）買了10公斤芒果，攤商說這些芒果完全不含化學物質、品質非常好，她看果實也相當漂亮便買下。不過，回家切開食用發現一點味道都沒有，直呼「外表看起來很漂亮，裡面卻糟透了」。

後續納莉尼趁晚上人多時回去找攤商，先問對方價格，同樣是10公斤1800盧比，再進一步提出「如果芒果壞了怎麼辦？」攤商則回應，這些芒果是直接從農場運來，不含化學物質，如果有壞的就退貨；接著她把之前買的芒果拿出來表示「我五天前買的，結果就壞了」，攤商二話不說直接退錢，納莉尼對此評價「現在我百分之百確定那些芒果經過化學處理。」

貼文一出引發熱烈討論，有人認為該芒果只是品質糟，並非化學「用碳化鈣催熟芒果顏色會更深」；也有人分享自己買水果時謹慎的挑選法「我通常買一顆芒果先嚐嚐，如果好吃，就再買幾公斤，不要嚐已經切好的樣品，一定要買一個先吃」。

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