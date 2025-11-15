台灣芬蘭「搖滾外交」旅程啟動 林佳龍：以文化為橋梁深化台歐連結
即時中心／顏一軒報導
外交部長林佳龍昨（14）日出席「F:F:F__Formosa:Finland:Fest. 台灣X芬蘭音樂節」起跑活動，宣布台芬跨越8000公里的「搖滾外交」旅程正式啟動。林佳龍表示，活動由外交部、文化部及中華文化總會共同籌劃，將以音樂、美食與文化為橋梁，把最具台灣特色的多元創意和飲食文化，帶到同樣珍視民主自由價值的北歐全球金屬樂重鎮芬蘭赫爾辛基。
林佳龍指出，近期國際社會已強烈感受到台歐互動的熱絡與頻繁，包含他第四度訪問歐洲、副總統蕭美琴及前總統蔡英文相繼受邀赴歐洲發表演說，持續向國際社會分享台灣的民主故事與聲音。他強調，在這些豐碩外交成果背後，「文化」扮演了不可或缺的重要角色。
林佳龍致詞。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
林佳龍表示，他與文化部長李遠一致認同，以文化為媒介推動「歐洲台灣文化年」，將能進一步強化台灣與歐洲的連結。今（2025）年9月，林佳龍和李遠共同出席捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展開幕、台灣優人神鼓在義大利羅馬的震撼演出，以及駐奧地利大使劉玄詠在維也納舉辦「當東方遇見西方」音樂會，都成功讓台灣文化在歐洲各地綻放。
林佳龍進一步說明，11月的歐洲文化外交也精彩連連。我國駐德國代表處攜手亞洲大學，於上週登場的「紅點設計獎」（Red Dot Design Award）期間策劃「看見台灣設計之光」特展，展示台灣學子歷年40件紅點得獎作品，展現年輕世代的創意能量。
林佳龍說，故宮將於11月18日在巴黎凱布朗利博物館推出「龍」主題展；外交部也與前國立台灣美術館館長廖仁義及國立台灣師大美術系劉碧旭老師合作策劃，協助串連23個歐洲館處推出「海洋台灣風景與繪畫展」，在歐洲各館的公共空間，都能看見台灣藝術家筆下的美麗寶島。
談及兩國的共通點，林佳龍不諱言，儘管台灣與芬蘭兩國距離遙遠，但同樣位處抵抗威權擴張的第一線，不論是芬蘭的重金屬搖滾或台灣的獨立音樂，都是用音樂唱出對生命的熱愛及自由的渴望。他特別感謝中華文化總會短時間內整合公私部門籌辦音樂節，以及星宇航空的積極參與投入，並感謝周慕姿、「金鐘主廚」索艾克及台灣樂團「血肉果汁機」、「恆月三途」、DJ Sonia以及視覺、服裝設計團隊，共同將台灣的多元創意與飲食文化帶到芬蘭。
同時，林佳龍也提到，在雙方多年努力之下，台芬兩國已於今年2月正式簽署航空服務協議，盼未來雙邊交流將更便捷。而為了讓世界看見台灣的文化能量，他並促成金管會調整金融評鑒制度，未來將企業與金融機構支持台灣文化表演者或團體赴海外展演納入ESG評鑒指標，為文化外交挹注更強動能。
最後，林佳龍說，「歐洲台灣文化年」仍精彩持續，繼駐奧地利大使劉玄詠帶來古典樂盛會後，11月27日將由駐芬蘭大使林昶佐接棒，打造「南古典、北搖滾」的最強文化外交組合，讓台灣與歐洲持續共鳴。林佳龍強調，當文化成為外交語言，相信台灣的故事將能傳得更遠，讓世界更認識、理解並因此愛上台灣。
原文出處：快新聞／台灣芬蘭「搖滾外交」旅程啟動 林佳龍：以文化為橋梁深化台歐連結
更多民視新聞報導
交由司法！林佳龍喊賴清德與林岱樺熟識 籲社會以寬容心做無罪推論
林佳龍與駐台外媒交流 分享台灣外交成果與民主價值
駁斥「龍燮之爭」！曝與吳釗燮一起打仗 林佳龍：我們是熟識朋友
其他人也在看
中國外交部籲「暫勿前往日本」 台灣人嗨喊：第一次這麼支持中國
中國外交部在該公告中表示，今年以來日本社會治安惡化，針對中國公民的違法犯罪案件頻傳，並指出多起在日中國公民遭襲事件尚未破案，導致整體安全情勢持續惡化。此外，中方批評，日本政府近期針對台灣問題發表「露骨挑釁言論」，進一步破壞兩國人員交流氛圍，並對在日中國公...CTWANT ・ 9 小時前
藍委竟要陸委會帶沈伯洋去中國「澄清誤會」 梁文傑回應了
即時中心／林韋慈報導今（13）日陸委會副主委梁文傑出席兩岸時事記者會，記者提問關於昨（12）日國民黨立委徐欣瑩質詢時提議，由陸委會率隊帶沈伯洋去中國澄清誤會、交流，梁文傑回應，徐委員立意良善，但對中國的本質不夠清楚。徐欣瑩昨日在立法院內政委員會質詢時，先質疑邱垂正沒有好好與中國交流，並表示應該進行破冰之旅、和平之旅，率先去大陸交流。邱垂正則回應，「如果是對等尊嚴，兩岸有需要、人民支持，這當然是陸委會職責所在。但截至目前，中國仍要求我們要答應他們一個中國原則的九二共識，沒有中華民國存在空間，我們無法答應這種消滅中華民國、併吞台灣的政治前提。」針對邱垂正的回應，徐欣瑩竟建議邱去跟中國反映，「你有提過要過去嗎？你就去好好跟他談嘛！軟硬的話都可以講啊！甚至可以帶民進黨立委沈伯洋過去澄清一些誤會也不錯，對不對？」對此，梁文傑回覆記者提問表示，「澄清誤會，我覺得對中共來說沒有誤會這兩個字，他只有你投降或不投降」。他說，如果你投降的話，對岸會歡迎你，像現在某些人的作為就是這樣，他認為，徐欣瑩旳立意是良善的，但是她中共政權的本質不太了解。原文出處：快新聞／藍委竟要陸委會帶沈伯洋去中國「澄清誤會」 梁文傑回應了 更多民視新聞報導沈伯洋、八炯、閩南狼連遭中國懸賞通緝！時代力量反應曝光了蔡英文訪德「霸氣喊話市長1句」超疼台灣寶貝！網哭：怎能不愛她國民黨籍5連霸議員詐助理費近900萬 判囚7年4月定讞民視影音 ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 23 小時前
泰國國王哇集拉隆功成為中泰建交50年來首位訪華的泰國君主
泰國國王哇集拉隆功於週四抵達中國，這是泰國在位君主首次訪問中國。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
【更新】川普第二任期內首次 批准3.3億美元對台軍售案
美國國防部週四（11/13）宣布，國務院已批准一項金額上百億台幣的對台軍售項目，這也是美國總統川普第二任期以來的第一筆對台軍售。太報 ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！台灣網友笑翻：第一次這麼支持中國
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。公告曝光後引發熱議，許多台灣網友更狠酸，「第一次這麼支持中國」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
關稅協議 傳美方獅子大開口
外傳美方開出台美對等關稅貿易協議價碼，要求投資金額介於韓國3,500億美元、日本5,500億美元之間。涉外知情人士否認，與日韓由政府投資模式不同。代表經濟部參與「第五輪關稅談判」的經濟部次長何晉滄明確表示，若有進一步消息，行政院經貿辦會公布，並無「承認對美投資金額」一事。工商時報 ・ 1 天前
美批准3.3億美元對台軍售 國防部：美售戰機等零附件 提升應處中共襲侵能力
美國國務院已批准一項對台灣軍售案，提供總值3億3000萬美元的戰機備件及維修零件等，這也是新任川普政府首次宣布對台軍售。國防部今天表示，感謝美國持續協助台灣維持足夠的防衛能量，此次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助維持空軍戰機戰備、鞏固空防，亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲侵能力。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
中日關係緊張升高！北京數度嗆聲「迎頭痛擊」後 籲公民暫勿前往日本
中日因為日本首相高市早苗「台灣有事」的發言，緊張情勢進一步升溫。中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。太報 ・ 9 小時前
瑞士與美國達成貿易協議 關稅從39%降至15%
[NOWnews今日新聞]美國貿易代表格里爾（JamiesonGreer）當地時間週五受訪時，宣佈美國和瑞士達成貿易協議，將把瑞士進口至美國的商品關稅，從39%降至15%；瑞士政府亦在官方X平台證實此...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
強烈抗議高市早苗「台灣有事論」 陸外交部召見日本大使：14億中國人絕不答應
日本首相高市早苗先前在國會提到，如果台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，這番話引發大陸官方極度不滿。大陸外交部副部長孫衛東，昨（13）日「奉指示」召見日本駐大陸大使金杉憲治，就高市早苗言論，提中廣新聞網 ・ 1 天前
台美關稅談判只差臨門一腳？外媒爆料「恐投資3千億美元」美官員：年底前有望再簽新協議
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台美「20%+N」的關稅談判仍持續中，據《中央社》報導，美國一名資深官員今（14）日在背景簡報中透露，美方正與多個貿易夥伴同...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日本不示弱！外務次官召見中國大使抗議薛劍
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」相關言論，引發中國駐大阪總領事薛劍揚言「斬首」，官媒也連日發文批評。中國外交部副部長13日召見日本駐華大使，日本外務事務次官船越健裕今（1...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
要中國公民勿赴日！中共外交部：日本領導人發表涉台露骨挑釁言論
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日中緊張情勢升溫。日本首相高市早苗日前在日本眾議院答詢時表態，若「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引起北京當局不滿，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。 中國外交部領事司通告宣稱：「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。 中國外交部領事司通告指稱：「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急狀況，應立即向當地警方報案，並與中國駐日本使領館取得聯繫尋求協助。」 高市早苗7日在日本眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看新頭殼 ・ 10 小時前
外傳美需索台灣3500至5500億美元 施俊吉：好幾代人積蓄必須拒絕
美國媒體Politico針對台美關稅談判，引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。對此，財經出身的前行政院長施俊吉今（13日）表示，台灣必須拒絕美國的需索，因為這項介於台幣10.85兆至17.05兆的鉅資是好幾代台灣人的積蓄，我們這一代人有什麼權力能將它送給美國人？中天新聞網 ・ 23 小時前
美國政府開門即推百億軍售！售台F-16、C-130、IDF零件 DSCA：助維持戰備
美國政府結束關門狀態後，國務院向國會發出多項軍售通知，其中就包含對台軍售價值3.3億美元（約新台幣102.8億）的非標準零附件，內容包括F-16、C-130和IDF戰機，美國國防安全合作局（DSCA）強調，此軍售會改進台灣面對眼下和未來的威脅的能力，維持F-16戰機、C-130運輸機和經國號（IDF）戰機的戰備狀態。根據國防安全合作局新聞稿指出，駐美台北經濟......風傳媒 ・ 1 天前
靜待川普政府最後拍板 美官員爆料：台灣關稅談判有重大進展
美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後推動全球對等關稅政策，台灣目前暫時性關稅稅率為20%，雙方正就關稅框架持續談判。外媒13日引述美國資深官員指出，美國與台灣的貿易談判已取得「重大進展」（significant advances），預期更多協議有望在年底前敲定。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 20 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 7 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前