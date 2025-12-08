台灣芭樂前進歐洲被秒殺 這國最愛吃「年砸1.5億狂掃1823公噸」

台南市長黃偉哲日前率市府團隊，前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」。台南市政府提供



台灣芭樂去年（2024）總共外銷2,547公噸，其中光是銷往加拿大就佔1,823公噸、比例達71.5%。為避免市場過度集中，台南市政府將目光投向歐洲，台南市長黃偉哲近日率市府團隊，前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」，與自然屋集團合作輸入鮮果，迅速被當地消費者搶購一空。駐荷蘭大使認為，荷蘭有望成為台灣農產布局歐盟的關鍵樞紐。

展售會現場人山人海，甚至還有旅居歐洲的台灣人特地前往現場購買。台南市政府提供

歐盟今年6月起開放台灣芭樂、芒果進入歐洲市場，台南市長黃偉哲近日率團訪歐，首站前往法國，為台南農產品拓展歐洲市場，並前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」，活動現場人潮踴躍，芭樂與鳳梨迅速銷售一空。

黃偉哲指出，除了芭樂與鳳梨以外，台南市明年也將更積極將鳳梨、芒果、芭樂等水果帶進歐洲，期盼一年四季水果供貨不間斷，讓台灣的國民水果成為歐洲餐桌上的精品水果。台灣駐荷蘭代表田中光也表示，台南的日照充足、土壤肥沃，因此孕育出優良的果品，「荷蘭可望成為我國農產佈局歐盟的關鍵樞紐」。

當地人反應相當熱烈，展售會現場的芭樂、鳳梨迅速被一掃而空。台南市政府提供

根據去年芭樂外銷數據顯示，台灣去年外銷芭樂總數為2,547公噸，總出口額約681萬美元（約台幣2.1億元），其中光是銷往加拿大就佔1,823公噸，出口額則是499.9萬元（約台幣1.5億元）。今年（2025）前十個月的芭樂外銷，第一名仍由加拿大奪下，出口高達1,154公噸、佔總量77％，隨後依序為香港、新加坡、美國和馬來西亞。

