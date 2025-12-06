台灣芭樂登陸歐洲 荷蘭首賣會吸引遊子解鄉愁

（中央社記者吳柏緯阿姆斯特丹5日專電）台灣芭樂首次登陸歐洲市場，第一站選在荷蘭阿姆斯特丹銷售。台南市長黃偉哲大力推銷台南的芭樂以及鳳梨等水果，吸引不少民眾購買，甚至有住在荷蘭南部的台灣人花了數小時車程，就為了品嘗想念的台灣味。

歐盟執委會衛生與食品安全總署（DG SANTE）今年6月通知，台灣的芒果與番石榴（芭樂）獲准輸入歐盟。

獲准輸入後，台灣的芭樂5日首度來到歐洲，台南市長黃偉哲率團到荷蘭拓銷，並在阿姆斯特丹舉行台南芭樂首賣會，現場吸引許多旅居荷蘭的台灣民眾共襄盛舉，也有荷蘭民眾好奇駐足並詢問。

廣告 廣告

黃偉哲接受中央社採訪時說，對於台南芭樂能夠在歐洲銷售感到非常開心，歐洲有很棒的消費者，值得更好的水果，所以最好的台南水果就在這裡銷售。

他也提到，以後在歐洲的市場上，春天有鳳梨、夏天有芒果、冬天有芭樂，至於秋天的文旦，是現在努力的目標。越來越多的台灣優質水果可以讓歐洲消費者品嘗，也讓海外的台灣留學生或民眾、台商都可以吃到，一解鄉愁。

台灣駐荷蘭代表處代表田中光告訴中央社，台灣與荷蘭的合作從高端晶片到農業層面，可以說是全方位。相信台灣的高品質水果會透過荷蘭，行銷到歐盟其他的國家。

台南芭樂首賣會的消息也吸引許多台灣人不遠千里前來，甚至有住在荷蘭南部城市愛因霍芬（Eindhoven）的民眾花了數小時車程，就是為了思念的台灣水果。

荷蘭台灣商會會長陳柏言告訴中央社，這些水果就是家鄉的味道。因為在荷蘭的超市買到的都是從中南美洲或歐洲其他國家來的，味道或甜度就不對。「大家都知道台灣是水果王國，不管海外遊子在海外工作、生活多久，台灣水果的滋味都一直在我們心中。」

已經在荷蘭待超過40年的僑胞Winnie接受中央社訪問時，開心地展示她購買的芭樂與鳳梨，她說：「在荷蘭看到台灣的農產品，真的很開心、很興奮，所以就趕快買了。」

她也提到，希望之後也能在荷蘭吃到台灣的芒果與蓮霧。

除了新鮮的水果外，現場也有水果乾等製品，同樣受到民眾歡迎，甫上架就被搶購一空。黃偉哲強調，只要有市場、有人願意買，就不用擔心沒有貨。（編輯：唐聲揚）1141206